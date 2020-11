La Grecia è la meta preferita di molti italiani per le loro vacanze. Le sue spiagge, la sua cucina, tutto in Grecia è sinonimo di sole e di bel tempo. Un piatto tipico della Grecia e facilissimo da fare è la moussaka, timballo greco di melanzane. Possiamo replicarlo tranquillamente in casa nostra e con ingredienti di facile reperibilità. Vediamo come preparare la moussaka, timballo greco di melanzane al meglio.

Ingredienti

1,5 kg di melanzane;

500 gr di agnello;

due cipolle medie;

cinque cucchiai di olio d’oliva;

pepe qb;

un bicchiere di vino rosso;

150 gr di pecorino grattugiato;

500 gr di patate;

500 gr di carne di maiale;

due spicchi di aglio;

sale;

mezzo cucchiaino di cannella in polvere;

500 gr di pomodori ramati;

besciamella;

100 gr di parmigiano.

Procedimento

Lavare, asciugare e tagliare le melanzane a fettine, non più di 4-5 mm di spessore per fetta. Mettere tutte le fette di melanzane l’una sull’altra dentro uno scolapasta con del sale grosso. Mettere sulle melanzane un peso e un piatto per pressarle per bene. Questo farà uscire l’amaro dalla verdura.

In una padella aggiungere olio, cipolle, aglio e la carne trita di agnello e maiale. Far rosolare bene la carne e aggiungere il vino e il sale e il pepe. Infine, mettere la cannella. Far cuocere a fuoco dolce e aggiungere i pomodori ramati spellati e tagliati a cubetti. Far cuocere il ragù un’ora. Sbucciare le patate, tagliarle a fettine e lessarle per cinque minuti al massimo. Sciacquare e friggere le melanzane. Friggere anche le patate. Prendere una teglia grande 25×30 cm e foderare il fondo con le patate. Poi mettere le melanzane fritte, il ragù e i formaggi grattugiati. Ripetere finché non si esauriscono gli ingredienti. Versare la besciamella e il resto dei formaggi e infornare a 180° ventilato per circa 40 minuti.

La moussaka è quindi pronta. Servire ben calda a quadrotti.