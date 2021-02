Conosciamo la mostarda per la sua capacità di insaporire e conservare le pietanze. Questi semi straordinari, che si utilizzano sia interi che in polvere, derivano da una pianta che appartiene alla famiglia dei cavolfiori.

Divenuta popolare nel XIII secolo, a partire dalla città francese di Digione, è utilizzata in tutto il mondo per accompagnare il roastbeef, le verdure o farcire i panini. Ma di recente sono sempre più interessanti i suoi usi alternativi, sia nei lavori di casa che nel campo della salute. Scopriamoli con l’aiuto degli Esperti di Salute di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Un rimedio antico in cucina

La mostarda usata in questo modo lascia tutti a bocca aperta. Possiamo utilizzare la polvere che ha un potere pulente molto efficace, per igienizzare a fondo delle padelle. Basta versarne qualche cucchiaio all’interno, lasciare agire strofinare e sciacquare con acqua bollente.

Lo stesso sistema può essere applicato per igienizzare ed eliminare i cattivi odori dai contenitori per alimenti.

Mostarda e salute

Fin dal tempo antico la mostarda è utilizzata per alleviare il bruciore della gola causato dalla tosse. Basta mescolare un cucchiaino di mostarda in polvere con un cucchiaino di limone, uno di sale e uno di miele. Si sciolgono questi ingredienti in acqua calda.

Appena la soluzione diventa tiepida è ora di alleviare l’infiammazione alla gola con gargarismi e sciacqui.

La mostarda usata in questo modo lascia tutti a bocca aperta

La mostarda mescolata anche con un goccio di olio extravergine di oliva può essere utilizzata per alleviare i dolori muscolari, massaggiando e lasciando assorbire prima di sciacquare. Può essere spalmata sui capelli bagnati al posto del balsamo, tenendo in posa per un’ora. Può essere applicata sulle piccole scottature che capitano in cucina.

Ma anche sul petto, prima di dormire, in caso di raffreddore e naso chiuso, come impacco decongestionante.

Due cucchiai di mostarda, infine, sono un toccasana per il relax serale. Vanno aggiunti nell’acqua per un bagno rilassante e per un pediluvio antinfiammatorio.