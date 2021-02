Avvicinarsi al mondo dei lievitati è un traguardo abbastanza importante nella vita di chi si diletta a sperimentare in cucina. Dopo le prime ricette piuttosto facili, composte da classiche preparazioni e dai dolci veloci della nonna, si passa a ricette decisamente più complesse ma anche molto più soddisfacenti.

Se si parla di lievitati non si può non pensare al pane. Tra le prelibatezze più buone e mangiate di sempre, il pane fatto in casa è tra le prelibatezze più copiate e proposte sulle tavole degli italiani. Molti sono gli ingredienti che compongono le miriadi di ricette di pane possibili.

Questa sera, però, la Redazione non vuole proporre una ricetta, bensì vuole far scoprire a chi ancora non è esperto l’importanza di una tecnica speciale.

La mossa vincente ma che non tutti conoscono per il pane fatto in casa più soffice di sempre

Mai sentito parlare di pieghe del pane? Ebbene, esse altro non sono che un meccanismo che consiste nel ripiegare l’impasto su se stesso più e più volte.

La tecnica, definita in inglese con il termine folding, che significa appunto ripiegare, apporta molti benefici al prodotto che si intende realizzare.

Innanzitutto, tale operazione migliora notevolmente la maglia glutinica. Ripiegando il panetto su se stesso, attraverso delle pieghe di impasto, il pane diventerà più morbido e leggero.

Con le pieghe l’impasto, inoltre, risulterà rinforzato. Per cui la sua lievitazione sarà ottimale e il pane si mostrerà più alto a fine cottura.

Infine, praticare il folding, spiegano gli chef, favorirà la lievitazione grazie all’uscita del gas che si forma naturalmente nel pane.

Il risultato? Il pane fatto in casa sarà più profumato, elastico e soffice di tutti i tempi. Provare per credere!

