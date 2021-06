A giugno la moda scende in campo per festeggiare il Pride month e lo fa lanciando delle piccole capsule collection rainbow. Alcuni brand per l’occasione chiamano rinomati artisti per disegnare i capi.

La moda si tinge arcobaleno con le collezioni per il Pride month 2021

In un momento storico come questo, dove tutti gli occhi sono puntati sul rapporto Chiesa e Stato italiano, dopo l’intervento da parte del Vaticano sul DDL Zan, c’è sicuramente la necessità di dimostrare e lottare per i propri diritti e quelli altrui.

Ognuno lo fa a modo suo: c’è chi cambia il logo della propria azienda e lo trasforma in un arcobaleno o chi illumina con i colori della comunità LGBTQ+ gli stadi tedeschi. Insomma ognuno scende in campo come può. E così la moda si tinge arcobaleno con le collezioni per il Pride month 2021.

Alcune collezione per il Pride month

È di oggi il drop della collezione di Cos in collaborazione con Coco Capitán. L’artista aveva collaborato con il mondo fashion per una collezione di Gucci. Oggi torna con il brand del gruppo H&M per una co-lab i cui ricavi saranno devoluti a varie associazioni come Kaleidoscope Trust, The Trevor Project, Outline e Black Rainbow.

Altro brand che ha sempre sostenuto la comunità LGBTQ+ è Versace. Quest’anno il marchio delle medusa ha lanciato una collezione in collaborazione con la Born This Way Foundation. MichaelKors ha lanciato una capsule di costumi dalla stampa rainbow, mentre Balenciaga lancia delle felpe con sopra la scritta “GAY”. Non poteva mancare la collezione rainbow di Calvin Klein che vede come testimonial della campagna #proudinmycalvin l’attore Omar Ayuso.

Lo stilista francese Ludovic de Saint Sernin, invece, svela la collaborazione con l’artista Jack Taylor Lovatt. Mentre la linea underwear di Rihanna sceglie come testimonial della campagna per la sua capsule collection Pride la drag queen Gigi Goode e la modella Jazzelle Zanaughtti.

Approfondimento

