“Ok, ora Chanel, hai un disperato bisogno di Chanel”, aveva detto Nigel nel film cult “Il diavolo veste Prada”. E se oggi, quel disperato bisogno di Chanel si può affittare? Bè è così, la moda non si compra più, ma si affitta. E quando non piace più si manda indietro o si cambia. E forse il futuro sarà proprio così. Infatti esistono già moltissime realtà che affittano borse o vestiti per un determinato tempo e poi quando ci si stufa si mandano indietro e si prende altro.

La nascita e il successo di queste nuove start-up fa riflettere molto sul mondo in cui si vive oggi. Questo è un forte segnale di quanto oggi non sia più importante possedere per sempre una cosa. Il mondo sta viaggiando talmente veloce che ormai anche gli oggetti viaggiano veloci, tanto da non volerli più per tutta la vita.

Lo smartphone si cambia appena esce quello nuovo. Ogni volta che arriva una borsa nuova la si desidera, la si indossa per un mese e poi la si abbandona nell’armadio. Perché il mese dopo si ha voglia di una nuova borsa. E se questa è la società dei consumi a cui si sta andando incontro, dove ogni mese si “vuole” qualcosa di nuovo, allora forse non ha più senso acquistare un oggetto per sempre, ma conviene affittarlo.

Per questo la moda non si compra più, ma si affitta. E quando non piace più si manda indietro, e così facendo diventa anche più democratica perché chi non si può permettere di acquistare una borsa per sempre, potrà farlo per solo un mese.

Ma come funziona questo affitto di oggetti di lusso?

Vediamo ora 2 start-up che stanno spopolando sul web che affittano beni di lusso. La prima è Cocoon. Infatti iscrivendosi a questo club (vi è un fee mensile) si potranno avere tutte le it-bag del momento: da Prada a Bottega Veneta, passando per Chanel. E quando ci si stufa si possono rimandare indietro e prenderne una nuova.

Chi invece vuole affittare un dress per una notte da sogno, oppure perché ha un evento, può farlo su DressYouCan. Questa start-up infatti affitta vestiti di Alexander McQueen o Dolce&Gabbana, tra i tanti, per massimo 4 giorni e vestirsi con abiti da sogno non è mai stato così facile. Ecco quindi perché la moda non si compra più, ma si affitta. E quando non piace più si manda indietro.

