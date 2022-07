L’estate è la stagione perfetta per osare un po’ di più col look. Abiti sgargianti, occhiali da sole con montature coloratissime e soprattutto scarpe, scarpe e ancora scarpe. Il modello principe della bella stagione è ovviamente il sandalo. Ce ne sono di tutti i tipi: gioiello, bassi, con tacco, eleganti, sportivi. La donna che vuole veramente vincere la sfida del glamour estivo deve conoscerli e provarli tutti. Solo così si potrà scoprire quale modello esalta meglio la propria figura. Che sia slanciata o meno, curvy o esile, ogni corpo di ogni donna ha la sua scarpa prediletta. Con i sandali diventa più difficile trovarla, perché si aggiunge anche un altro elemento: il piede nudo.

Valorizzare la forma del piede

Bisogna cercare il giusto compromesso tra eleganza, stile e comfort ma soprattutto trovare il modo di esaltare la propria fisicità. Compresa la forma del piede. Sembra un’impresa impossibile ma la verità è che la moda dell’estate 2022 incorona questi sandali come i migliori e più belli di tutti. Sono anche facili da abbinare e da portare.

Non appesantiscono la gamba e slanciano la figura anche a 50 e 60 anni. Ecco una scelta tra i migliori per le lettrici indecise. Sarà davvero semplice sceglierne qualcuno tra queste idee proposte nell’articolo di oggi. Per avere qualche altro spunto, ci sono delle validissime alternative anche per la stagione calda.

La moda dell’estate 2022 incorona questi sandali donna bassi o con tacco

Che siano semplici ciabattine o di marca, i sandali bassi possono diventare un vero accessorio super cool. Rasoterra o con platform dritto, ma anche infradito e gioiello, non possono mancare nel guardaroba della signora che vuole essere comoda, elegante e giovanile. L’estate 2022 ha però un indiscusso vincitore: le ciabattine moda. Questo modello ha messo in discussione la supremazia di tantissimi altri, ed è diventato usatissimo non solo in spiaggia ma anche nella vita di tutti i giorni.

Si può portare in casa come in ufficio, magari scegliendo un modello più ricercato come quelli con le maxi fibbie. Il cosiddetto stile ‘big buckle’ che tanto si vede nelle storie di influencer e modelle. Importanti case d’alta moda hanno firmato poi dei modelli dal look easy chic, assolutamente imperdibili. In raso, con loghi scintillanti, questi sandali sono pronti a far girare la testa a tutti. Mai dimenticare le ciabattine incrociate, sempre belle e dallo stile intramontabile.

Bisogna poi citare i sandali infradito gioiello, che siano con tacco leggero o proprio senza. Sono un must have da avere ai piedi e danno luce e ricercatezza a ogni outfit. Ne esistono di tanti tipi, ma i migliori sono quelli con le fascette regolabili per il massimo comfort. Per essere irresistibili, è bene scegliere modelli con t-bar impreziosite da pietre e cristalli.

Lettura consigliata

Da Saint-Tropez a Forte dei Marmi tutti pazzi per i sandali dell’estate