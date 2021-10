La miniguida semplice per capire tutti gli errori da evitare assolutamente quando si prende una casa in affitto

Prendere casa in affitto è un grande passo. Può segnare l’inizio di una nuova vita, più indipendente e responsabile. A causa di fretta e disattenzione, però, si possono commettere errori anche gravi. La miniguida di questo articolo aiuterà a evitarli.

Prima di affittare un appartamento, dobbiamo stabilire qual è il nostro budget. Di quanti soldi disponiamo? Avere chiara la risposta a questa domanda ci permetterà di capire quanto possiamo spendere al mese. Attenzione: dovremo conteggiare anche l’acquisto di beni di prima necessità, le bollette e le cifre da sborsare per i trasporti. Non dimentichiamoci poi delle spese condominiali. Teniamo anche presente che un contratto regolare prevede il versamento di un deposito cauzionale, che può ammontare fino a tre mensilità anticipate.

Avere ben chiaro dove andremo ad abitare

Può sembrare scontato, ma prima di trasferirci dobbiamo sapere esattamente dove andremo ad abitare. Una casa bellissima può diventare una trappola, se lontano dal luogo di lavoro o situata in una zona scomoda. Ci sono parcheggi comodi, nei paraggi? E per quanto riguarda i mezzi pubblici? Mappa alla mano, controlliamo quanto sono distanti supermercati e negozi di prima necessità (la distanza ideale è determinata dalla disponibilità o meno di un’auto). Se abbiamo dei bambini, vediamo dov’è la scuola più vicina.

Facciamo dei sopralluoghi

Prima di visitare la casa, dunque, conviene fare un sopralluogo. O meglio, due: di giorno e di sera. In questo modo, controlleremo se il quartiere ci sembra sicuro, e se la presenza di locali nelle vicinanze potrebbe causarci notti insonni.

L’appartamento adatto a noi

Dopo esserci assicurati che la zona in cui è situato l’appartamento che vorremmo prendere in affitto risponde alle nostre esigenze, è il momento di visitarlo. Innanzitutto, vediamo a che piano è la nostra potenziale abitazione. Se manca l’ascensore, siamo disposti a fare le scale al mattino e di ritorno dal lavoro, stanchi e magari con le buste della spesa? Cerchiamo di essere onesti con noi stessi e non facciamoci trascinare dalla fretta.

Cosa cercare dentro la casa

Una volta entrati in quella che potrebbe essere la nostra casa in affitto, guardiamoci intorno con occhio critico. La piacevolezza di mobili e ambienti è importante, ma non ci deve distrarre dalla loro funzionalità. Un appartamento vivibile deve avere stanze grandi abbastanza per le nostre esigenze. Se lavoriamo in smart working, ad esempio, c’è uno spazio adatto allo scopo? Accertiamoci che ci siano tutti i mobili e gli elettrodomestici di cui necessiteremo (in caso contrario, le spese aumenteranno). Attenzione poi alle condizioni di muri e soffitti: non devono esserci infiltrazioni.

Un occhio attento aiuta a evitare gli sprechi

Concludiamo con alcune dritte che faciliteranno il risparmio.

Innanzitutto, nella casa prescelta controlliamo gli infissi: se non sono di buona qualità, potremmo patire la mancanza di isolamento acustico, e spifferi fastidiosi potrebbero aumentare il costo del riscaldamento. A tal proposito, capiamo se quest’ultimo è centralizzato o autonomo. L’autonomo consente maggiore libertà e minori sprechi.

Fondamentale, infine, la luminosità della nostra casa in affitto. Una casa bella ma buia farà lievitare la bolletta della luce. E potrebbe influire negativamente sul nostro umore, soprattutto se passiamo molto tempo al suo interno.