Che malinconia queste grigie giornate invernali! Dopo una giornata di lavoro, si rientra a casa infreddoliti e si sente proprio il bisogno di coccolarsi con qualcosa di fumante e accogliente. Questa minestra regala proprio la sensazione di casa, ha il sapore della cucina della mamma, una carezza delicata e gustosa che rinfranca dallo stress e dal freddo. Sarà per questo che è sempre gradita sia dai grandi che dai bambini! Preparare la minestrina di patate e zucchine, un piatto delicato e accogliente che scalda il cuore, è molto semplice ed è perfetta come piatto unico magari per pranzo, in alternativa al solito piatto di pasta. Occorrono pochi ingredienti e molto freschi, essendo un piatto unicamente a base di verdure è particolarmente sano e leggero, vediamo come si prepara:

Ingredienti

2/3 zucchine (dipende dalle dimensioni);

2/3 patate (anche qui dipende dalla grandezza);

4 pomodori maturi;

1 cipolla bianca o rosa;

basilico q.b.;

olio evo q. b.;

sale q.b.;

pepe q.b.;

acqua q.b..

La minestrina di patate e zucchine, un piatto delicato e accogliente che scalda il cuore

Lavare accuratamente le zucchine sotto acqua corrente ed eliminarne le estremità, quindi tagliarle a tocchetti di circa 1 cm. Pelare le patate e sciacquare anch’esse abbondantemente, quindi tagliarle a pezzetti un po’ più piccoli rispetto alle zucchine, dato che impiegano più tempo per cuocersi. Lavare quindi anche i pomodori, per benino, spellarli e tagliarli a dadini. Infine pulire e affettare una cipolla a fettine sottili, poi metterla a soffriggere in una pentola fino a che non si sarà appassita. Tenere la fiamma bassa di modo che la cipolla non si bruci e insaporisca bene il condimento. Aggiungere a questo punto i pomodori, un pizzico di sale e lasciarli cuocere 5/6 minuti girandoli di tanto in tanto.

Unire alla salsina ottenuta basilico patate e zucchine, girarle e versare anche l’acqua nella pentola, cominciare con un paio di bicchieri. La minestra non deve essere eccessivamente brodosa. Coprire con un coperchio e lasciar cuocere una ventina di minuti, avendo cura di controllare ogni tanto se occorre altra acqua. Finita la cottura aggiungere una spolverata di pepe e servire ancora fumante.

Per gli amanti della cucina sana e semplice, qui un altro piatto unico saporito e perfetto per l’inverno assolutamente da provare.