In questo articolo, la Redazionione di Proiezionidiborsa intende presentare un piatto della tradizione. La minestra pasqualina siciliana, un piatto popolare che veniva preparato nelle campagne del sud d’Italia.

I suoi ingredienti lasciano pensare a un piatto di tradizione povera, preparato con ingredienti freschi e genuini, reperibili solo in alcuni momenti dell’anno.

La presenza dei carciofi rende il piatto unico nel sapore e nella consistenza, mentre i pisellini danno una nota in più al gusto già deciso di questa pietanza. Questa minestra con la sua lunga tradizione, è un’occasione per stare insieme e assaggiare un piatto proveniente dalla Sicilia più povera.

Vediamo come si prepara la minestra pasqualina siciliana.

Ingredienti

1 kg di pomodori;

1 kg di piselli surgelati o freschi;

8 cuori di carciofo;

4 uova;

1 cipolla;

olio d’oliva;

sale;

pepe.

In un grosso tegame, far dorare la cipolla finemente tritata con l’olio extravergine d’oliva. Aggiungere quindi i pomodori spellati, senza semi e spezzettati. Farli cuocere per circa 15 minuti al massimo.

Nel tegame, aggiungere i piselli coi cuori di carciofo tagliati a spicchi. Far andare avanti la cottura a fuoco lento finché i carciofi non si saranno inteneriti e i piselli non saranno cotti alla perfezione.

Prendere una pentola piena d’acqua salata e portarla a bollore. Quando starà bollendo, tuffarvi dentro le uova e renderle sode.

Quando le uova saranno pronte, prelevarle dall’acqua, sbucciarle e tagliarle a rondelle.

Prendere quindi il tegame con dentro i piselli e i carciofi e aggiungervi le uova sode. Far insaporire le uova col sughetto che si trova sul fondo della pentola.

Prendere quindi delle scodelle fonde e versarvi la minestra così ottenuta. La minestra si consuma caldissima, magari accompagnata da fette di pane casareccio fatto tostare in forno o sulla brace di un caminetto acceso.

Per questo piatto si consiglia un Capalbio Rosato DOC, visto il sapore deciso della minestra e dei suoi ingredienti ricchi di gusto.