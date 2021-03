I tipici grappoli gialli della mimosa sono colore puro, portano profumo e soprattutto indicano il risveglio della natura dal torpore invernale! Per questo e per evidenti motivi estetici, la mimosa è un bellissimo fiore. Rappresenta il tipico omaggio simbolo per l’8 marzo, la festa della donna e, con tipico, intendiamo costante, sempre uguale… sempre, appunto.

Non sarà il caso di cambiare? Non tanto per andare contro le tradizioni, quanto per dimostrare alla persona amata che c’è un pensiero dietro il regalo che le viene rivolto, che non è un gesto fatto in automatico.

Insomma, la mimosa è banale? Ecco 3 valide alternative per essere originali e sorprendere la partner.

Il linguaggio dei fiori: la rosa

La mimosa simboleggia la forza e la femminilità. Il problema è che non tutti sono esperti di linguaggio dei fiori. Proprio per questo, affidarsi a una rosa è la scelta giusta per andare sul sicuro e centrare l’obiettivo. La rosa, infatti, è il simbolo universale dell’amore, della passione e desiderio. Regalare questo fiore esprimerà tutto l’amore che si prova.

L’orchidea

È il simbolo dell’amore passionale, quello più carnale. Esprime dedizione nei confronti della persona amata. Nello stesso tempo, però, l’orchidea è un fiore molto delicato che necessita di molte cure, proprio come ogni storia d’amore.

Il tulipano

Il suo nome significa “turbante, copricapo” per la sua forma caratteristica. É un fiore originario della Turchia, nonché simbolo di questa Nazione. Ci sono diverse idee sul significato del tulipano, ma quella più comune è che simboleggi una dichiarazione d’amore profondo verso la persona amata.

Ecco, quindi, come sostituire la mimosa con fiori altrettanto belli. C’è chi non cambierebbe mai le tradizioni, chi invece è amante del cambiamento e si sbizzarrisce con scelte sempre personalizzate.

Ah, queste idee strizzano l'occhio anche ai ritardatari dell'ultimo minuto, quelli che volevano prendere le mimose ma sono arrivate dal fioraio quando erano già terminate.