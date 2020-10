Con l’avvento della stagione fredda sono in molti a non vedere l’ora di accendere il proprio caminetto o la propria stufa. Questi permettono, infatti, di riscaldare tutta la casa risparmiando sulla bolletta.

In questo periodo dell’anno arriva, però, sempre anche un grande dubbio. Sono, infatti, in tanti a chiedersi quale sia la migliore legna da ardere per accendere il camino e la stufa. Scegliere il tipo di legno giusto è importante per sporcare meno il camino, produrre più calore e far durare i ceppi più a lungo.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

L’importanza del grado di umidità

Prima di tutto bisogna fare attenzione al grado di umidità della legna. Ovviamente questa deve essere secca e non fresca. Un legno “ancora vivo” e quindi verde al suo interno brucerà male.

È, dunque, importante che il legno sia rimasto a riposare, già tagliato, per un sufficiente periodo di tempo. Bisogna, inoltre, conservare la legna in un posto asciutto. Sotto la pioggia e le intemperie questa sarà intrisa d’acqua.

Un legno umido avrà difficoltà ad accendersi, farà fumo e produrrà meno calore. Un buon legno, invece, ha un grado di umidità che non supera il 20%. E sarà in grado di diffondere un calore omogeneo oltra a bruciare a lungo. Attenzione, inoltre, alla legna troppo secca. La resa del legname, riposto a seccare per lunghi periodi di tempo, sarà inferiore.

Le differenze tra la legna dolce e la legna forte

La legna dei diversi alberi dà risultati diversi quando viene usata nei camini e nelle stufe. La suddivisione principale distingue il legno in legna dolce e legna forte.

La migliore legna da ardere per accendere il camino e la stufa è la legna forte. Quella dolce, che include, ad esempio pino, pioppo, abete, castagno e ontano, può andare bene per l’accensione. Si tratta, infatti, di una legna che brucia molto facilmente. È però sconsigliata perché si consuma molto in fretta e sporca maggiormente camino e stufa.

La legna forte include, ad esempio, faggio, quercia, betulla e olmo, ed è la legna migliore per riscaldarsi. Ha cioè una resa calorifera molto alta e dura a lungo.

Quando si sceglie la legna migliore bisogna anche fare attenzione alla densità. Un legno più denso durerà più a lungo e scalderà di più, anche se il suo prezzo sarà più elevato.