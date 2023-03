La migliore birra in commercio costa meno di 2 euro: i test lo confermano

La birra è una delle bevande più ricercate al supermercato e più consumate tra le mura domestiche, al bar o ad eventi particolari di festa. Ma qual è la migliore che si può trovare in vendita? I test hanno svelato una clamorosa sorpresa.

La birra è una bevanda alcolica che deriva dalla fermentazione di mosto a base di malto d’orzo con luppolo e aromi. Forse non tutti sanno che si tratta di una delle bevande più antiche del Mondo risalente all’antico Egitto.

La sua storia, dunque, è millenaria e ad oggi l’offerta di prodotti è veramente numerosa e variegata. Quando si va a fare la spesa al supermercato non si può non passare davanti agli scaffali che espongono la birra, in lattina o in bottiglia.

Probabilmente la vostra sosta davanti a tanti prodotti con diverse fasce di prezzo è lunga e piena di indecisione. Ma questo deriva dal fatto che non sapete che la migliore birra in commercio costa meno di 2 euro e, quindi, potete andare a colpo sicuro risparmiando tanti soldi e godendovi un prodotto di ottima qualità.

Altroconsumo ha condotto dei test di laboratorio su diverse marche presenti sul mercato e a sorpresa la migliore non ha un prezzo elevato, anzi. Curiosi di scoprire di quale si tratta? Proseguiamo per capire meglio tutti i dettagli sull’argomento qui di seguito.

Come sceglierne una di ottima qualità: a cosa fare attenzione

La birra fresca è una bevanda adatta all’estate, ma pensate che ogni anno in Italia ne vengono consumati circa 20 milioni di ettolitri. Ma che cosa determina la qualità di una birra? Per riuscire a capirlo, la prima cosa da fare è leggere l’etichetta.

È un’abitudine che poche persone hanno, ma è proprio nell’etichetta che vengono riportate tutte le informazioni essenziali che ci servono per capire se abbiamo tra le mani un buon prodotto oppure no.

In un’etichetta su una bottiglia di birra le informazioni essenziali ed obbligatorie per legge sono: denominazione di vendita, produttore, volume, grado alcolico, possibili ingredienti responsabili di allergie o intolleranze.

Ma attenzione anche a questi aspetti:

birra cruda : alcuni prodotti possono saltare il processo di pastorizzazione in modo da mantenere il prodotto il più naturale possibile con i suoi vantaggi e svantaggi;

: alcuni prodotti possono saltare il processo di pastorizzazione in modo da mantenere il prodotto il più naturale possibile con i suoi vantaggi e svantaggi; fermentazione : ce ne sono tre tipi, ovvero fermentazione spontanea, alta e bassa fermentazione;

: ce ne sono tre tipi, ovvero fermentazione spontanea, alta e bassa fermentazione; gradi Plato: la quantità di cereali presenti, cioè la quantità di estratto originale in 100 grammi.

La migliore birra in commercio costa meno di 2 euro: la classifica

Il miglior prodotto secondo i test di Altroconsumo è la birra MENABREA ORIGINAL con un punteggio di 77/100. Confrontando i prezzi di questo marchio famosissimo troviamo una media di 2,50 euro al litro. Quindi, le bottiglie e le lattine al di sotto di questo volume costano meno di 2 euro.

Ottima qualità anche per la PERONI e, a pari merito, la PORETTI (Lager 4 luppoli). Subito dopo troviamo DREHER. Questo è il podio delle migliori birre che si trovano al supermercato: ottima qualità per un prezzo decisamente accessibile a tutti.

Più giù nella classifica, ma sempre considerate di buona qualità, ci sono ICHNUSA, PADAVENA e TENNET’S. Con queste informazioni saprete orientarvi meglio nella scelta.