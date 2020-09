La miglior maschera per il viso che puoi anche mangiare a merenda. O a colazione.

Di maschere per il viso con ingredienti naturali ce ne sono tante, anche noi di Proiezionidiborsa ve ne abbiamo suggerite alcune.

È sempre interessante scoprire come ingredienti semplici che abbiamo quasi tutti a casa possano essere benefici per la pelle. Sperimentare può essere divertente, ma per andare sul sicuro provate questa ricetta che abbiamo testato con successo.

Come preparare la miglior maschera per il viso che puoi anche mangiare a merenda

Cosa ci serve per questo trattamento? Solo due ingredienti: un cucchiaio di yogurt bianco e un cucchiaio di miele.

Lo yogurt dovrebbe essere il più naturale possibile. Puoi scegliere quello classico o quello greco. Se sei intollerante al lattosio o vegano puoi optare per uno yogurt vegetale, al latte di mandorla, di cocco o di soia.

Mescola bene i due ingredienti ed applica la maschera sul viso pulito e asciutto. Lascia in posa per circa quindici minuti e poi sciacqua accuratamente.

Potresti sporcarti un po’ i capelli e i vestiti, quindi usa una maglietta con cui non devi uscire subito dopo e proteggi i capelli con una fascia.

Quali sono gli effetti di questa maschera?

I benefici apportati dalla maschera sono innanzitutto l’apporto di idratazione garantito da entrambi gli ingredienti.

Il viso sarà anche più morbido e luminoso. I probiotici e l’acido lattico contenuti nello yogurt aiutano ad esfoliare leggermente la pelle e minimizzare l’aspetto di macchie solari e cicatrici.

Il miele aggiunge un effetto lenitivo ed antibatterico.

Allo yogurt ed al miele sono attribuite anche proprietà elasticizzanti e antiossidanti, dunque utili per preservare un aspetto giovane.

Gli effetti idratante, illuminante ed elasticizzante delle maschere allo yogurt sono confermati dalla scienza!

La miglior maschera per il viso che puoi anche mangiare a merenda è nutriente e piacevole da applicare.

Una variante da provare

La ricetta per la miglior maschera per il viso che puoi anche mangiare a merenda è un’ottima base da cui partire per realizzare trattamenti più sofisticati.

Aggiungendo altri ingredienti puoi trovare il perfetto trattamento per dare alla tua pelle ciò di cui ha bisogno.

Ti proponiamo una variante, non da mangiare, ma da usare per il viso.

Aggiungi alla base di yogurt e miele un cucchiaino di gel d’aloe vera e mezzo cucchiaino di curcuma.

La curcuma ha proprietà antinfiammatorie ed è indicata per la pelle acneica. Il gel d’aloe vera è un ottimo prodotto idratante e lenitivo, in più dona sollievo alla pelle dopo l’esposizione al sole.