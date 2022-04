Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Generalmente i giorni di Pasqua e pasquetta vengono sfruttati da molte persone per prendersi qualche giorno di relax o fare una gita fuori porta. Tuttavia con i tempi che corrono, non tutti sono disposti a prendere aerei o viaggiare molto a lungo, né tantomeno spendere un’eresia.

Inoltre dato il tempo a disposizione, non sempre risulta conveniente avventurarsi verso città troppo grandi, difficili da visitare adeguatamente in pochi giorni.

Se dunque stessimo cercando una meta italiana dove i prezzi non sono esorbitanti, facilmente raggiungibile e visitabile in poco tempo, la città che proporremo è il luogo ideale.

Una città ricca di storia immersa nel polmone verde d’Italia

Siamo in Umbria, unanimemente riconosciuta come la Regione più verde d’Italia. Nello specifico, la meta perfetta per una vacanza a Pasqua è il capoluogo di Regione, ovvero la bellissima Perugia.

Perugia è una città che nel corso dei secoli ha avuto tantissime contaminazioni storiche, da quelle etrusche e romane, fino a quelle papali.

Degli etruschi sono ancora in piedi le antiche mura di cinta a protezione della città lungo le quali erano distribuite 7 porte d’ingresso. La principale, l’Arco Etrusco, poi diventato Arco di Augusto, svetta ancora per imponenza, bellezza e conservazione. Simbolo del periodo in cui Perugia era assoggettata allo Stato della Chiesa, invece, è la Rocca Paolina. Edificata per volere di Papa Paolo III sopra possedimenti della signoria sconfitta, questa verrà quasi del tutto distrutta dai perugini oppressi nel 1860.

La meta perfetta per una vacanza a Pasqua è questa città medievale a pochi chilometri da Roma immersa tra verde e storia

La città è ricolma di storia e vanta una delle piazze più belle d’Italia, ovvero piazza IV Novembre che ospita la meravigliosa Fontana Maggiore. Qui è possibile fermarsi sulle scale della cattedrale di San Lorenzo e godere della vista del corso principale della città, Corso Vannucci. Procedendo da qui in direzione sud, si arriva ai giardini Carducci, di fronte all’hotel Brufani dal quale partì la marcia su Roma. Qui potremo godere di un panorama mozzafiato che si affaccia su tutta l’Umbria, da Gubbio al Monte Subasio.

Perugia è la meta ideale per un breve fine settimana all’insegna della storia e dell’arte, ma anche del buon cibo. Da non perdere assolutamente durante il soggiorno sono le specialità di norcineria e i deliziosi tartufi neri pregiati. Inoltre Perugia è a pochi minuti dal Lago Trasimeno, luogo incantato e suggestivo ottimo per escursioni in bicicletta.

Lettura consigliata

Questa capitale europea divertente e colta è una meta ideale per la primavera, così ecco 3 ottime ragioni per non perderla