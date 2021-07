Ogni anno, centinaia di migliaia di italiani si riducono all’ultimo secondo per prenotare le loro vacanze di mare. Alcune volte il problema sono le ferie, altre volte un’incertezza e una disorganizzazione cronica che sono difficili da superare. Ma anche per tutti gli indecisi, è arrivato il momento di prendere una decisione. Il perfetto identikit della meta turistica last minute deve avere due caratteristiche fondamentali: essere poco affollato e non costare un occhio nella testa. Quest’anno, il posto che sembra rispettare pienamente le due regole è la costa abruzzese, ancor più precisamente Francavilla al Mare. Ora che ha conquistato la Bandiera Blu, Francavilla al Mare sembra la meta italiana perfetta per prenotare una vacanza di mare economica all’ultimo minuto.

Un mare cristallino e libero dalla folla, a un prezzo imbattibile

Dopo anni difficili, quest’anno Francavilla al Mare, paese marittimo in provincia di Chieti, è entrata nella lista delle Bandiere Blu. Questo riconoscimento, concesso dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale, viene conferito ai mari migliori d’Italia.

Così il paese abruzzese entra nel novero delle località balneari che vale la pena visitare. Il vantaggio, però, è che essendo di fresca nomina sarà ancora possibile prenotare a poco prezzo e senza il rischio di imbattersi in orde di turisti.

Tutta la costa abruzzese è ancora un luogo semi-incontaminato, dove è possibile villeggiare in tranquillità a prezzi rimasti per il momento popolari. Inoltre, ha un mare limpido e offre esperienze che vale la pena vivere.

La meta italiana perfetta per prenotare una vacanza di mare economica all’ultimo minuto

La costa abruzzese è piena di occasioni per vivere esperienze uniche. Una di queste è senza dubbio cenare in un trabocco. I trabocchi sono strutture antiche, delle palafitte costruite sul mare e utilizzate un tempo per la pesca. Oggi sono tutti stati convertiti in ristoranti, dove assaporare il pesce di giornata in una cornice impossibile da trovare altrove. La cosiddetta “costa dei trabocchi” si trova poco più a sud di Francavilla, a circa mezz’ora di macchina.

Per tutti gli appassionati di cultura, invece, a dieci minuti dal paese è possibile visitare la casa del poeta Gabriele D’annunzio, nel centro di Pescara. Insomma, anche di ritorno dalla spiaggia non mancano le attività per finire al meglio la giornata.

