La meta da sogno di Belén Rodríguez si trova sul Mar Adriatico ed è insospettabile 

Altro che lontane destinazioni caraibiche o isole del Pacifico o dell’Oceano indiano. Il cuore della celebre showgirl batte per una località italiana sull’Adriatico.

Sarà forse che la costa sabbiosa e la natura rigogliosa e varia la ricorda la costa argentina dove andava al mare. Oppure sarà perché la casa dove ha trascorso in passato le vacanze con Ernesto di Martino è un piccolo capolavoro di architettura. Ma la meta da sogno di Belén Rodríguez si trova ad Albarella, una località forse non a tutti nota sulla costa adriatica ma di straordinario impatto. E chissà che non possa tornarci presto, visto le voci sul riavvicinamento con il fascinoso ballerino. Vediamo cosa rende così speciale questa destinazione amata dai VIP, visto che non tutti possono accedere all’isola di Albarella.

Prendere una pausa dal Mondo in un’oasi sul delta del Po

Si tratta di una destinazione in cui è facile mantenere un certo riserbo. Sorge sul delta del fiume Po, in Provincia di Rovigo, e non molto distante da Venezia questa oasi privata. Lunga 5 km, conta 2 alberghi ma migliaia di case e ville private. Delle quali addirittura 300 appartengono alla famiglia Marcegaglia, che evidentemente amano molto questo luogo. È un’oasi di benessere e di riservatezza, visto che non tutti possono accedere, nonostante sia collegata con un ponte alla terra ferma. Infatti, i pochi posti disponibili in albergo per chi non è così fortunato da avere una casa vanno riservati con largo anticipo.

Di certo si tratta di un’oasi naturale paradisiaca. La natura abbonda, con migliaia di razze di piante ed alberi. Proprio come il pioppo bianco cui deve il suo nome. Oppure i fenicotteri rosa, ma anche i daini e migliaia di altre specie che giungono qui, sulla foce del Po, assieme a tante specie di uccelli. Non a caso il birdwatching è un’attività molto praticata tra i turisti. D’altronde quest’area ha ottenuto nel corso degli ultimi anni un doppio prestigioso riconoscimento. Da un lato dal 1999 l’area è Patrimonio dell’UNESCO (titolo riconosciuto a Ferrara, città del Rinascimento ed il suo delta). Inoltre nel 2015 il Delta del Po ha ottenuto il riconoscimento a Riserva di Biosfera nell’ambito del Programma MaB UNESCO.

Belén Rodríguez con la sua famiglia ama risiedere qui, presso una villa modernista già apprezzata dai fan nelle campagne social degli anni passati. Di certo può rappresentare per molti appassionati e viaggiatori curiosi una meta alternativa per l’estate.

