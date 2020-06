Altro che soldi per il Movimento 5 Stelle, il vero problema è la mesta fine del Venezuela: senza petrolio e a secco di carburante. Uno dei maggiori Stati con riserve petrolifere al mondo si trova in grossa difficoltà. Nell’ultimo mese le estrazioni sono scese intorno a 675mila barili giornalieri. I numeri degli ultimi giorni sono ancora più in picchiata: 374mila barili. Cifre che fanno accapponare la pelle alla compagnia statale e segna rispetto a quanto programmato un deludente -57%.

Il territorio venezuelano non fornisce più neanche una goccia di petrolio per i due terzi dei siti estrattivi. Nel Venezuela si contano ben 77 siti e di questi solo il 10% è riuscito a fornire 500 barili al dì.

Cosa è successo in passato

Perchè parlare di mesta fine del Venezuela? Il Venezuela è sempre stato contrassegnato da grandi numeri di produzione giornaliera. Un passato che sembra non ritornare e la situazione attuale si fa preoccupante. Il record storico giornaliero nel 1998 sotto il controllo di Hugo Chavez, quando in un solo giorno la produzione fu di3,5 milioni di barili al dì. Numeri che furono sfiorati nel 2014 quando si insediò Nicolas Maduro: la produzione sfiorò i 3 milioni di barile al giorno. Senza oro nero il Venezuela si sente finito. A soccorrere lo Stato del Sud America, l’Iran che si è reso disponibile a fornire 1,5 milioni di barile. Ma sono pochi per soddisfare tutti. Si calcola che nel giro di due settimane l’intera fornitura finirebbe. Si sta escogitando un piano per garantire una copertura maggiore: l’aiuto solo ai funzionari pubblici e ai militari.

Cavalca il mercato nero

Il mercato nero non del petrolio ma degli affari paralleli intanto sorride. Senza carburante, un litro di benzina venduto al mercato parallelo tocca i 9 dollari al litro. Neanche i ricchi venezuelani possono permetterselo, figurarsi chi guadagna un salario minimo mensile di 5 dollari. Facendo i dovuti paragoni con l’Italia, vuol dire pagare un litro di benzina 1500 euro. La mesta fine del Venezuela: senza petrolio e a secco di carburante con l’aggiunta dell’accusa presunta di aver dato soldi al Movimento 5 Stelle.