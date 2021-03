Gli appassionati di american bakery lo sanno: non si può dire di no a un gustoso french toast. Soprattutto se preparato con pochi e gustosi ingredienti. Gli Esperti di Cucina della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno scovato oggi una ricetta speciale, semplicissima, per trasformare la colazione in un momento golosissimo.

Alla base della ricetta bisogna usare i biscotti al cioccolato. Qualsiasi tipo andrà bene, ma i migliori per un gusto al top sono gli Oreo. Questi fantastici french toast si realizzano con pochi passaggi, e davvero in pochissimi minuti. Sono anche più veloci dei pancakes!

Gli ingredienti

Ecco allora cosa occorre per la merenda golosissima a base di biscotti al cioccolato che renderà irresistibili i french toast.

10 biscotti al cioccolato (è consigliato usare gli Oreo);

4 uova;

250 millilitri di latte;

pan bauletto in fette, o toast, o simili;

zucchero in polvere;

un pizzico di sale;

una noce di burro.

Tutto qui! Ingredienti semplicissimi che si acquistano in qualsiasi supermercato. Una ricetta veloce che farà fare un figurone con tutta la famiglia. E magari anche con qualche ospite!

Il procedimento

Questi i passaggi da seguire. Sbriciolare i 10 biscotti con un frullatore a lame e metterli da parte. Unire le uova con 150 millilitri di latte in una ciotola ampia. Aggiungere circa 4 cucchiai di biscotti in polvere. Immergere le fette di pane nell’impasto e farle impregnare bene. Imburrare leggermente una padella larga. Friggere le fette di pane finché non acquisiscono una bella doratura su ambo i lati.

Ora bisogna preparare lo sciroppo. Unire lo zucchero con il latte rimasto. Aggiungere un pizzico di sale e 2 cucchiai di biscotti in polvere. Infine, l’impiattamento. Impilare 3 fette di pane al cioccolato fritto in un piatto. Guarnire a piacere con lo sciroppo appena preparato e con una spolverata decorativa di polvere di biscotti al cioccolato. Voilà, ecco la merenda golosissima a base di biscotti al cioccolato che renderà irresistibili i french toast!