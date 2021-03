Arredare la nostra casa con delle piante non è solo una scelta basata sull’estetica. Il verde nel nostro appartamento, infatti, ha tante altre funzioni che possono essere utilissime per il nostro benessere. Ed è proprio per questo che oggi vogliamo consigliarne una in particolare. Dunque, presentiamo adesso la meravigliosa pianta con cui arredare casa capace di donarci allegria e serenità.

L’erba stella, una pianta perfetta per dar luce alla nostra casa e vivere felici

Conosciuta anche come minutina, l’erba stella è la pianta perfetta da avere nella nostra casa. Non solo può essere coltivata in qualsiasi periodo dell’anno, ma è anche bellissima da guardare. Inoltre, il suo odore rinfrescante darà un profumo totalmente nuovo al nostro appartamento. E, grazie ad esso, ci ritroveremo più felici ogni giorno che ci sveglieremo. Le foglie di questa pianta, poi, sono ricche di vitamine e sali minerali. E, altro aspetto da far notare, l’erba stella può essere utilizzata anche in cucina con insalate, frittate o tisane, per esempio. Questo ci renderà più rilassati, in quanto saremo noi stessi a coltivarla e saremo certi della sua provenienza. Insomma, la minutina ha tantissime proprietà!

Perciò, ecco la meravigliosa pianta con cui arredare casa capace di donarci allegria e serenità!

Come sfruttarla se non la si può mettere dentro

Non tutti hanno la fortuna di poter avere molte piante nella propria casa. Se anche noi dovessimo rientrare in questa lista, nessuna paura. Potremo ancora godere dei benefici dell’erba stella, solo in modo diverso. In erboristeria, infatti, sarà possibile trovarne le foglie. Queste hanno proprietà colagoghe e stomachiche. In parole povere, hanno effetti benefici sul fegato e sulla digestione. Ovviamente, prima di provarle, consultiamo sempre un medico, anche se dovessimo essere noi stessi a coltivare questa pianta. In questo modo ci accerteremo di poterle assumere, proteggendo la nostra salute e non correndo alcun tipo di rischio.

