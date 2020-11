Quando parliamo di diete e di programmi per perdere peso, dobbiamo sempre fare riferimento ai consulti degli specialisti. Ognuno di noi è infatti diverso, per molteplici motivi, e la dieta che può far bene a una persona, può non farlo a un’altra. Senza andare a invadere giustamente il campo dei nutrizionisti e dei dietologi, i nostri Esperti possono però effettivamente consigliarvi dei rimedi naturali sperimentati e in grado di aiutarci nella linea. La meravigliosa e ben assortita coppia che ci permette di perdere peso e presentiamo in questo articolo è infatti riconosciuta a livello internazionale.

Alga spirulina e zenzero

L’incontro benefico tra questi due alimenti è considerato eccezionale da molti secoli nelle culture orientali. Negli ultimi anni, alga spirulina e zenzero sono stati inseriti con successo in molte diete nostrane per perdere peso. Entrambi sono anche molto apprezzati dagli sportivi, che ne fanno un uso sempre più comune per la ricchezza di nutrienti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

L’alga spirulina

L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha inserito l’alga spirulina nei cosiddetti “superfood”, ossia quegli alimenti totalmente benefici e ricchi di vitamine, proteine, fibre, antiossidanti e sali minerali. L’alga spirulina può far valere la sua importante virtù di attivare velocemente il metabolismo, regolare il nostro appetito e integrare quello che assumiamo. Per questo, sportivi agonistici, ma anche dilettanti, ne fanno uso quotidiano per garantirsi energia e benessere, tenendo d’occhio la bilancia. La meravigliosa e ben assortita coppia che ci permette di perdere peso ha come pilastro questa alga dalle importanti virtù ricostituenti.

Lo zenzero killer del grasso

Lo zenzero, che si dice sia uno dei segreti della magrezza di molti popoli orientali, presenta la caratteristica principale di favorire la digestione, aggredendo in modo particolare zuccheri, grassi e tossine. Favorisce la depurazione del nostro organismo, attivando e migliorando il sistema immunitario intestinale. Non dobbiamo infatti dimenticare che il 60% dei virus che ci aggrediscono, nasce proprio dall’intestino e dallo stomaco. Lo zenzero, difendendoli concretamente, permette a questi due organi fondamentali di agire correttamente e perseguire perfettamente il loro scopo.

Approfondimento

Un’idea geniale quella di prepararci in casa il deodorante e proteggere la nostra pelle