Tra gli ortaggi, la melanzana è sempre regina in cucina con questi trucchi e semplici suggerimenti. Perché, per esempio, nel trattare le melanzane si può sempre evitare che anneriscano. Così come, prima di cucinarle, le melanzane possono essere sempre pulite in modo tale che queste poi non abbiano un gusto amarognolo.

La melanzana è sempre regina in cucina con questi trucchi e semplici suggerimenti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Nel dettaglio, per evitare che le melanzane anneriscano, dopo aver tolto la buccia, basterà semplicemente metterle a bagno in una soluzione di acqua con qualche goccia di limone oppure di aceto. E questo chiaramente quando le melanzane tagliate non vanno a finire subito in padella o in cottura al forno. Che si tratti del microonde o del forno statico.

Addio per sempre all’amarognolo delle melanzane con la tecnica facile della spurgatura

Per evitare il gusto amarognolo della melanzana, quando si pulisce, la soluzione migliore è quella di togliere la parte centrale che è anche quella più ricca di semi, ma si può anche fare di più e meglio. Ovverosia adottare la tecnica di spurgare le melanzane in modo tale da eliminare drasticamente l’amarognolo.

Nel farlo, in particolare, basterà semplicemente lavare le melanzane, tagliarle a fette o a cubetti, e poi metterle in uno scolapasta cospargendole con il sale. Con questa semplice procedura, specie se le melanzane non sono freschissime, il sale tenderà ad assorbire tutti quei liquidi dell’ortaggio che conferiscono alla melanzana proprio l’amarognolo. Dopodiché, prima della cottura in padella o al forno, basterà rimuovere dalle melanzane spurgate, tenendole a riposo per un’ora, tutto il sale che è in eccesso.

In alternativa alla spurgatura a secco, inoltre, c’è pure quella in ammollo con acqua e sale disciolto. Anche in questo caso lasciando riposare per un’ora le melanzane pulite, sbucciate e tagliate a fette. Per poi risciacquare in acqua corrente e tamponare per asciugare con la carta da cucina.