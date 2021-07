Prima dell’avvento della pandemia tutta la scienza medica conveniva che il male del secolo fossero i tumori. Non scopriamo certo adesso l’aumento esponenziale dei casi di cancro in tutto il mondo. Anche a causa dell’inquinamento e degli agenti esterni che aggrediscono il nostro DNA. Nonostante il meraviglioso e continuo impegno profuso dalle associazioni di ricerca che noi tutti dovremmo sostenere. Ecco allora che la medicina ci svela le 7 regole d’oro per prevenire il 40% dei tumori e che dipendono anche molto da noi. Ci appoggiamo a uno studio internazionale ripreso dalla nostra AIRC.

2 regole d’oro

Come ricordano sempre medici, scienziati e ricercatori, possiamo essenzialmente assumere le regole da tenere a tavola in 2 passaggi principali:

ciò che dobbiamo assumere a tavola per garantire nutrienti e salute al nostro organismo;

ciò che dobbiamo evitare per non permettere che il corpo si indebolisca e si ammali.

In molti tipi di tumori è anche difficile diagnosticare delle correlazioni dirette perché subentrano molti fattori coincidenti. Facciamo il classico esempio di un soggetto che scopra di avere un tumore ai polmoni dopo aver fumato 3 pacchetti di sigarette al giorno per 50 anni. Ma ci sono anche i casi di coloro che contraggono lo stesso tumore pur senza aver mai messo in bocca una sigaretta. Ecco allora perché diventano fondamentali le regole che andremo a vedere.

La medicina ci svela le 7 regole d’oro per prevenire il 40% dei tumori

Ecco la lista delle azioni importanti che la medicina oncologica ritiene fondamentali per prevenire la maggior parte dei tumori:

limitare la carne rossa e i salumi;

assumere le famose 5 porzioni al giorno di frutta e verdura;

ridurre il consumo di alcolici;

limitare le bibite zuccherate e piene di coloranti;

non abusare dei fast food;

non eccedere con l’assunzione di integratori e sostitutivi dei pasti;

mantenere un peso forma ideale e combattere il sovrappeso.

Approfondimento

