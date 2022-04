Quando usciamo di casa per fare la spesa oppure per recarci sul posto di lavoro, sappiamo bene di dover indossare la mascherina per legge. Questo accessorio, non molto amato ma attualmente indispensabile, crea però non pochi problemi alle nostre labbra, come la secchezza.

Ma ogni problema ha una soluzione, che a volte risiede nel ricordare i cari e vecchi rimedi della nonna, quelli che non sbagliano mai. La mascherina non secca più le labbra se usiamo l’olio extravergine di oliva, un condimento più che conosciuto, che possiamo facilmente trovare in dispensa e che è utile non solo in cucina.

Secchezza a causa dell’ambiente umido

Indossare a lungo la mascherina favorisce purtroppo la disidratazione delle labbra, la cui pelle molto sottile è particolarmente esposta a problematiche di questo tipo. Respirare e inspirare nella mascherina comporta la creazione di un ambiente umido interno, che inciderebbe in negativo sull’alterazione del pH delle labbra. Queste, di conseguenza, tendono a seccarsi.

Ma per risolvere non dobbiamo spendere neanche un euro perché un prodotto naturale come l’olio di oliva, che avrebbe proprietà emollienti, può fare tanto per proteggere le labbra, mantenendole idratate. L’olio extravergine di oliva potrebbe ripristinare il film idrolipidico sulla bocca, venuto a mancare e mostrato dalla secchezza. Ecco come utilizzarlo.

La mascherina non secca più le labbra grazie a questo rimedio della nonna da provare subito

L’olio di oliva dunque ci aiuta a proteggere le labbra sotto la mascherina e possiamo usarlo in diversi modi. Possiamo prendere la bottiglia di olio dalla nostra dispensa, svitare il tappo e adagiarlo rovesciato sul tavolo. Verseremo quindi un piccolo quantitativo di olio nel tappo rovesciato, ci laveremo per bene le mani e intingeremo un dito nel tappo, per passare l’olio sulle labbra. Lasceremo asciugare, quindi indosseremo la mascherina.

Al posto del nostro dito possiamo usare un cotton fioc per umettare le labbra con l’olio d’oliva oppure possiamo fare una mossa ancora più furba. Possiamo utilizzare uno stick di burro cacao giunto ormai al suo termine e, invece di buttarlo, riempirlo con un adeguato quantitativo di olio di oliva. Chiudendo bene il tappo avremo sempre a portata di mano, in borsa o in tasca, il nostro trattamento personale, utile contro le labbra secche.

Dobbiamo quindi ricordarci di effettuare una di queste operazioni sempre prima di indossare la mascherina.

