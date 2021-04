Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è iniziata la marcia per il reclutamento di 4.000 Volontari in Ferma Prefissata di un anno nell’Esercito. Infatti gli interessati a intraprendere la carriera militare hanno una grande opportunità. Per ogni approfondimento è meglio consultare il bando presente sul sito del Ministero della Difesa onde evitare errori.

Chi può presentare la domanda

Infatti la procedura è particolare perché i posti oggetto del concorso sono ripartiti a blocchi. Il nostro intento, con questo articolo, è di informare i giovani lettori dai 18 ai 25 anni di età della opportunità di entrare a far parte dei 4.000 Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP 1) nell’Esercito per il corrente anno.

I posti messi a concorso

Il primo blocco da 2.000 posti prevede 1.907 unità per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata. Venti posti ciascuno per le posizioni di elettricista infrastrutturale, idraulico infrastrutturale, muratore e falegname. Infine 10 posti come fabbro e 3 con incarico principale di meccanico di mezzi e piattaforme.

I nati dall’8 maggio 1996 fino all’8 maggio 2003, possono produrre domanda entro l’ 8maggio 2021 per questo blocco di posti messi a concorso.

Il secondo blocco prevede la stessa ripartizione di posti, 2.000 ma possono partecipare esclusivamente i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003. Per questa platea la domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021.

Per partecipare ad entrambi i blocchi l’interessato deve aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado e non essere in servizio come volontario nelle Forze Armate.

Le eccezioni

Coloro che sono interessati al reclutamento di 4.000 Volontari in Ferma Prefissata di un anno nell’Esercito devono sapere inoltre che il 10% dei posti messi a concorso è riservato a particolari categorie.

La selezione avverrà tramite valutazione dei titoli e accertamenti psico-fisici e attitudinali. La marcia per il reclutamento di 4.000 Volontari in Ferma Prefissata di un anno nell’Esercito entro il 30 giugno 2021 si completerà definitivamente.