Potrà sembrare assurdo, ma le persone spendono in media un anno intero della loro vita cercando oggetti persi. Magari passiamo cinque minuti per le chiavi di casa, tre minuti per il telecomando, un minuto per un anello che ci è caduto. Ma moltiplicando questi numeri per centinaia di ricerche, si ottiene una quantità di tempo enorme. Per cui è bene trovare un metodo per trovare le cose molto più rapidamente. Oggi vedremo come fare.

Questo metodo richiede soltanto due oggetti che quasi tutti noi abbiamo in casa, quindi siamo fortunati. Ecco la maniera intelligentissima per ritrovare subito piccoli oggetti che abbiamo perso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come fare

La soluzione è molto semplice. Prendiamo un aspirapolvere, più aspira forte e meglio è. Ora leghiamoci una calza di nylon, in modo che copra bene la bocca dell’aspirapolvere.

A questo punto il nostro intelligente strumento è pronto. Andiamo nel posto dove pensiamo di aver perso il nostro oggetto, ed aspiriamo. Ecco che questo verrà attratto subito dall’aspirapolvere, e si fermerà sulla calza: il gioco è fatto.

Un paio di raccomandazioni

Innanzitutto, si capisce subito che questo è un sistema esclusivamente dedicato a piccoli oggetti. Chiaramente un telecomando non verrebbe aspirato. Per oggetti più grandi, bisognerebbe risolvere a monte, evitando del tutto di perderli. Ed anche se sembra difficile, basta avere oggetti appositi. Esistono ad esempio delle “borse” che si appendono ai braccioli del divano, nel quale possiamo mettere cose come il telecomando. Basterà ricordarsi ogni volta di riporlo al suo posto, ed ecco che non dovremo più tuffarci in mezzo ai cuscini per cercarlo.

La seconda raccomandazione è quella di avere una calza ben resistente e non danneggiata, perché se si buca siamo nei guai. Il nostro piccolo oggetto finirebbe infatti subito dentro l’aspirapolvere. Per lo stesso motivo, bisogna essere sicuri che sia legata molto bene e che non si stacchi.

Abbiamo quindi imparato la maniera intelligentissima per ritrovare subito piccoli oggetti che abbiamo perso, ed anche con un utile consiglio per le cose un po’ più grandi.