In un report precedente avevamo presentato come scenario più probabile quello che, la toccata e fuga dei supporti, avrebbe potuto spingere le azioni Landi Renzo verso un rialzo del 50%. Purtroppo, causa scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, il ribasso ha preso il sopravvento. Tuttavia, da area 0,7 euro è partito un interessante rialzo tuttora in corso e che ha già raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 0,943 euro. L’incapacità delle quotazioni di andare oltre, però, sta provocando un ritracciamento verso l’importantissimo livello in area 0,795 euro. La mancata tenuta dei supporti potrebbe spingere al ribasso il titolo Landi Renzo.

Per le prossime settimane, quindi, il livello chiave potrebbe essere 0,795 euro.

La sua tenuta in chiusura di settimana potrebbe favorire una nuova ripartenza verso l’obiettivo in area 0,943 euro. La massima estensione del rialzo, poi, potrebbe andare a collocarsi verso area 1,1 euro.

Qualora, invece, il supporto dovesse cedere dovremmo andare a calcolare gli obiettivi più probabili del ribasso. In particolare, l’obiettivo più probabile del ribasso potrebbe andare a collocarsi in area 0,667 euro. Qualora, poi, anche questo livello dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare verso l’obiettivo successivo in area 0,4 euro.

La valutazione del titolo Landi Renzo

Secondo i multipli di mercato Landi Renzo è molto sopravvalutata. Solo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

Tuttavia gli analisti, come riportato su riviste specializzate, prevedono un forte aumento delle vendite del gruppo. Quest’ultimo mostra, infatti, un tasso di crescita significativo per i prossimi anni. Per cui, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Infine, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consensus medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 13%.

La mancata tenuta dei supporti potrebbe spingere al ribasso il titolo Landi Renzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Landi Renzo (MIL:LR) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 0,837 euro in rialzo dello 0,60%.

Time frame settimanale