La tenuta del supporto in area 0,578 euro indicato nel precedente report, ha fatto si che il titolo partisse per un importante rialzo che ha visto una performance di circa il 50%. La settimana appena conclusasi, però, potrebbe avere implicazioni negative. Infatti, la mancata rottura della resistenza potrebbe mettere a rischio il rialzo del titolo Borgosesia.

Come si vede dal grafico, dopo avere toccato un massimo in area 0,858 euro, le quotazioni hanno ritracciato fino in area 0,77 euro con una performance negativa di oltre il 10%. Cosa più importante, però, è che la chiusura settimanale è stata inferiore alla resistenza in area 0,771 euro (II obiettivo di prezzo). A questo punto o le quotazioni ripartano subito al rialzo oppure sono destinate a invertire al ribasso.

Da notare che il massimo in area 0,858 euro dista meno del 3% dalla massima estensione rialzista. Anche questo aspetto, quindi, potrebbe avere avuto un ruolo nel veloce ritracciamento cui abbiamo assistito nel corso della settimana.

La mancata reazione del titolo, i.e. immediato superamento della resistenza in area 0,771 euro, potrebbe far precipitare il titolo Borgosesia fino in area 0,51 euro. Lungo questo cammino ribassista c’è un ostacolo intermedio in area 0,63 euro.

Avvertenza

Prima, però, ricordiamo che il titolo ha una capitalizzazione di circa 31 milioni di euro e che il controvalore medio giornaliero scambiato è pari a circa 30.000 euro. Un valore molto basso che potrebbe anche causare forti aumenti di volatilità nel caso in cui dovesse aumentare l’attenzione sul titolo. Si consiglia, quindi, di approcciare il titolo con cautela e con piccoli capitali. Con somme, cioè, che siano confrontabili con gli scambi medi giornalieri.

A supporto di quanto detto notiamo che il titolo Borgosesia è stato più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 7% a settimana.

La mancata rottura della resistenza potrebbe mettere a rischio il rialzo del titolo Borgosesia: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Borgosesia (MIL:BO) ha segnato l’ultimo prezzo della seduta del 21 gennaio a quota 0,77 euro, in rialzo dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale