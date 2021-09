Il giardinaggio è da sempre uno degli hobby preferiti da molti italiani. Grazie alle capacità rilassanti ed alla possibilità di dare vita alla creatività, è il passatempo più in voga del momento.

Tutti si improvvisano giardinieri anche perché i risultati sono spesso positivi e sorprendenti.

Si era parlato di come avere giardino o aiuole sempre d’effetto, anche d’autunno, con una sola pianta speciale.

Ma come fare per ottenere facilmente un’esplosione di colore anche nel periodo più cupo dell’anno?

La magnifica pianta perenne che impreziosirà casa e giardino grazie al suo colore indimenticabile

Con l’arrivo di settembre cambia la temperatura e anche le nostre piante possono patire questa differenza.

Per fortuna, grazie ad un precedente consiglio, si è scoperto come avere piante aromatiche rigogliose anche d’autunno. Grazie ad un semplice trucchetto poco conosciuto è stato possibile salvare basilico, rosmarino, menta e molte altre.

Ma se si pensa a casa e giardino, come fare per abbellirli e garantire colore continuo?

Una caratteristica tipica dell’autunno è proprio quella di vedere molte piante secche e sfiorite. Che possono far sembrare trascurato il giardino o poco amata qualsiasi casa.

Pochi sanno, però, che per risolvere questo problema basterà acquistare la Rohdea conosciuta anche come giglio sacro del Giappone.

Questa pianta di origine orientale garantirà un fogliamo sempre lucido e stupendo che incanterà tutti. Le sue foglie possono allungarsi fino ad un massimo di 40 centimetri e crescere rigogliose assumendo un colore un verde intenso. Quasi smeraldo.

È conosciuta in tutto il Mondo grazie alle sue qualità ornamentali e, proprio per questo, vengono organizzati concorsi annuali per eleggere la migliore fra tutte.

Ecco la magnifica pianta perenne che impreziosirà casa e giardino grazie al suo colore indimenticabile. Tutto sembrerà più bello grazie a questa incredibile pianta regale.

Come coltivarla

Quando si decide di acquistare una Rohdea è bene sapere che non dovrà essere esposta alla luce diretta. I raggi solari potrebbero danneggiare le bellissime foglie. Per questo è bene scegliere un posto in ombra o semi ombra.

In compenso resisterà perfettamente anche ai climi più freddi. Basti pensare che sopporta tranquillamente le temperature fino a -10 gradi.

Per farla crescere rigogliosa basterà un terreno ben drenato o sabbioso. E, se in vaso, non dovrà essere rinvasata quasi mai. Basterà semplicemente concimarla una volta l’anno con il terriccio adatto ai bonsai.

Infine, bisognerà bagnarla solo quando la terra sarà completamente asciutta.

Ecco quale pianta scegliere per avere il massimo risultato con il minimo sforzo. Casa e giardino saranno finalmente perfetti e invidiati da tutti.