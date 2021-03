Coltivare le piante da fiore, in vaso o in giardino, permette di stare a stretto contatto con la natura e di conoscere le tantissime varietà.

Ce ne sono alcune, poco conosciute ma molto particolari e affascinanti, che incuriosiscono anche chi è amante delle orchidee.

In questo articolo proponiamo la magnifica orchidea airone, dal fiore pronto a spiccare il volo. Da piantare in giardino o in vaso, diventerà una vera e propria attrazione e uno spettacolo da ammirare.

L’orchidea airone è una bellissima e particolare pianta, appartenente alla famiglia delle Orchidaceae ed è nominata anche Habenaria Radiata.

Originaria dei paesi asiatici: Cina, Corea e Giappone è una pianta bulbosa, una orchidea rara, e ogni bulbo può costare diversi euro.

I suoi fiori sono molto particolari, somigliano agli aironi, e sono di un bianco perlaceo.

Vegeta nei periodi più caldi, e tutta la pianta muore, compreso il bulbo, dopo aver dato vita a quelli nuovi, che crescono lateralmente.

Poiché non è facile da coltivare e farla fiorire, occorre non essere alle prime armi nel giardinaggio e conoscere le reali esigenze di questa particolare orchidea.

La coltivazione

Viene coltivata principalmente in vaso e può essere tenuta sul balcone o in casa.

Preferisce posizioni soleggiate o di mezz’ombra.

Necessita di terreno acido e arricchito con sabbia, per evitare il marciume radicale.

Occorrono innaffiature regolari e non abbondanti.

La fioritura

La fioritura avviene in estate, nei mesi di luglio e agosto, e dipende dalla giusta quantità di luce e sole.

Se non fiorisce occorrono, probabilmente posizioni più luminose o più ore di luce solare diretta.

Le altre varietà sono:

a) Habenaria medusa, i cui fiori bianchi somigliano a piccole meduse;

b) Habenaria dentata, simile alle orchidee tradizionali;

c) habenaria plantaginea, i suoi fiori bianchi somigliano all’airone ma sono più piatti e non filiformi.