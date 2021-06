Le ferie low cost sono uno dei sogni estivi di moltissime famiglie, soprattutto in questo periodo in cui risparmiare non può che far bene. Spesso però si pensa che per risparmiare si debba optare per mete turistiche di serie B, ma non è affatto così! Infatti, continuando a leggere, vedremo qual è una delle mete turistiche low cost migliori d’Europa.

La magnifica città d’oro, la capitale europea dove passare vacanze uniche spendendo pochissimo

Stiamo parlando di Praga, conosciuta anche come città d’oro per le decorazioni dorate su moltissimi dei palazzi della città.

Questa città è la capitale della Repubblica Ceca, e rappresenta un vero punto di incontro tra oriente ed occidente, nel cuore dell’Europa. Se paragonata alle altre capitali europee, Praga è decisamente più economica, anche se i prezzi sono aumentati negli ultimi anni. Inoltre, questa città è molto amata dai giovani per la vita notturna e i prezzi bassi, dalle famiglie per la cultura ed il fascino.

Se si sceglie di prenotare una vacanza in questa città, fin da subito si rimarrà stupiti per i prezzi così economici sia dei voli che degli hotel in centro.

Cosa vedere a Praga

Sicuramente, durante la propria visita non si può non visitare il Vicolo d’Oro, un quartiere situato nella parte antica della città. Un tempo, qui vivevano gli artisti e gli alchimisti, per cui era una zona piena di vita e arte, che ancora si ritrovano nelle strade del quartiere.

Poi, nei pressi del Vicolo d’Oro, si può ammirare il Castello di Praga, un imponente e magnifico edificio che risale al medioevo.

La meta immancabile è senza dubbio la Piazza della Città Vecchia, dove si potrà ammirare il famoso Orologio Astronomico di Praga.

Infine, tra i luoghi da vedere assolutamente c’è il Ponte Carlo. Questo ponte è lungo oltre mezzo chilometro e le statue installate su entrambi i suoi lati lo rendono uno dei ponti più belli d’Europa.

Come descritto, sono molti i luoghi affascinanti della magnifica città d’oro, la capitale europea dove passare vacanze uniche spendendo pochissimo. Se si sceglie di andarci d’estate, poi, si trascorrerà un’estate mite e piacevole in luoghi mozzafiato.