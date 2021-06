L’estate si presta anche a delle escursioni che prevedano un bel tuffo e una visita archeologica e storica. Il nostro paese è pieno di queste opportunità. Praticamente in ogni località e nelle sue immediate vicinanze troviamo infatti borghi, castelli, cattedrali e musei. Non per niente siamo il paese più bello del mondo. È da anni inserito nei castelli più belli d’Italia e d’Europa e non è l’unica bellezza di questo posto incantato vicinissimo alle nostre città. Ecco dove tuffarsi in acque pulite in mezzo a un castello incantevole

La magia di fare il bagno gratis tra le mura di un castello

Parliamo del Castello scaligero di Sirmione che domina l’abitato ed è circondato dai suoi fossati immersi nel basso Lago di Garda. La provincia è quella di Brescia ma la storia del sito è legata ai signori medievali della vicina Verona. I quali in poco più di 200 anni di dominio hanno letteralmente invaso di castelli ancora oggi magnifici i territori conquistati. E il maniero di Sirmione per i pareri dei turisti è ormai da anni tra i primi tre castelli più belli d’Italia. Circonda con le sue mura e le sue torri tutto il centro storico di questa perla incastonata nel lago. Sirmione non è solo bella ma è pura poesia sia di giorno che di notte.

Terme e arte

Trovare una località che sappia combinare così bene la voglia di vacanze, il relax e la cultura non è facile. Unica cosa da mettere in conto è l’affollamento. Tra tedeschi, austriaci e italiani sarebbe meglio godersela nei periodi più tranquilli dell’anno. Il clima è tipicamente continentale, ma con l’arietta del lago che rinfresca sempre i bagnanti. Le acque non sono fredde, anzi in alcune zone ci sono le fonti termali che le scaldano. A Sirmione c’è la possibilità di visitare anche le Grotte di Catullo, il famoso poeta latino. Una delle ville romane meglio conservate d’Italia affacciata sul lago. Passeggiare tra le sue vie strette in mezzo ai negozi di artigianato è davvero un’esperienza che vale il viaggio. Assieme a la magia di fare il bagno gratis tra le mura di un castello

