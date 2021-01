La fantasia a volte non riesce a superare la realtà. E questo fiore ne è un esempio. Sembra impossibile, ma esiste un fiore che sembra uscito dalla foresta incantata. E quando pensiamo di aver ormai visto tutto, arriva ancora una volta la natura a lasciarci a bocca aperta.

La magia della natura nel fiore che diventa cristallo con la pioggia

Il fiore di cui stiamo parlando è lo Skeleton Flower, il cui nome scientifico è Diphylleia grayi. Letteralmente tradotto in italiano fiore scheletro, è tipico delle zone più fredde dell’Asia. Si trova soprattutto tra le montagne cinesi e giapponesi. Ma si può trovare anche in alcune zone degli Stati Uniti. Sui Monti Appalachi.

Questa è una pianta perenne, ma i suoi fiori sbocciano tra fine primavera e inizio estate. Apparentemente un fiore come tanti altri, i suoi petali nascondono una magia. Infatti, naturalmente bianchi, quando vengono bagnati dalla pioggia si trasformano. Perdono la loro pigmentazione bianca e diventano trasparenti. Sembrando così dei fiori di cristallo. Ma c’è di più. Una volta asciutti, i petali non subiscono una decomposizione. Infatti ritornano al loro colore originale. Un bellissimo bianco perlaceo. Sembrano proprio magici.

Sono fiori molto delicati, che hanno bisogno di determinate condizioni atmosferiche per sopravvivere. Quindi importarli in qualsiasi parte del mondo è quasi impossibile. Meglio lasciarli nel loro ambiente naturale. E quando si potrà tornare a viaggiare in tranquillità, magari si può visitare uno dei posti in cui è possibile trovarli. E godersi questo meraviglioso spettacolo dal vivo.

Ed ecco la magia della natura nel fiore che diventa cristallo con la pioggia. In attesa di poter tornare a viaggiare nel mondo, internet ci dà la possibilità di ammirarli. Infatti grazie alla tecnologia è possibile vedere in time lapse questo favoloso processo. Senza mai alzarsi dal proprio divano.

