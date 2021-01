Si può restare stupiti di come la carta stagnola può aiutarci. Solitamente si utilizza per coprire e conservare i cibi ma può essere comodo averla in casa perché in realtà i suoi usi sono i più diversi. In questo articolo si vedrà come è possibile usarla per molte necessità.

Non ci sono limiti alla carta stagnola

La magia della carta stagnola si può adattare veramente a tutto.

Se si vuole rendere brillanti gli oggetti di metallo che abbiamo in casa e che da molto si sono scuriti. Ciò che si può fare è usare una ciotola per poi riempirla di fogli di carta stagnola e aggiungere sopra acqua e sale. Lasciare che gli oggetti all’interno rimangano almeno per 30 minuti. Il risultato sarà eccellente, utensili subito brillanti. Se poi si è appassionati di brace e si desidera mantenere il proprio camino pulito la carta stagnola ci viene in aiuto ancora una volta. Foderarne le pareti anche più nascoste con questo materiale è un modo per rendere facile e veloce prevenire lo sporco della cenere.

Non è ancora finita

Se si desidera di mantenere il pane caldo, si può foderare un contenitore di carta stagnola e riempilo con il pane avvolto da con dei fazzolettini di carta. L’alluminio mantiene il calore in maniera eccellente e il nostro pane resterà caldo e croccante anche quando gli ospiti si fanno attendere. Ancora un modo di utilizzare la carta stagnola è salvare le pietanze da una cottura sbagliata. Se si sta cuocendo un dolce, un pasticcio o dei biscotti e la parte superiore si sta per bruciare. Si ricopra la teglia con un foglio di carta stagnola e salveremo il dolce o qualunque pietanza si stesse preparando.

Se si desidera mantenere intatta la saponetta che si usa abitualmente, avvolgiamola in un foglio di carta stagnola e sarà sempre asciutta e lontana dall’umidità.

Ultima cos,a se si sta facendo un trasloco per non rovinare il pavimento nei piedini di sedie e tavoli inseriamo pezzi di carta stagnola. In questo modo non ci saranno strisce fastidiose. Ecco tutto quello che possiamo fare con la magia della carta stagnola, sono molte cose curiose e utili.