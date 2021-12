Quando a luglio il nostro Ufficio Studi scriveva A breve si potrebbe tornare compratori sul titolo Zucchi: l’area di prezzo dove attendere con pazienza aveva visto giusto.

Da quel momento in poi, infatti, il titolo ha guadagnato il 50%. Tuttavia, la lunga salita del titolo Zucchi ha ancora tanta strada davanti a se’. Al momento, infatti, non è stato ancora raggiunto il II obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso in area 3,03 euro. La massima estensione della proiezione rialzista in corso, poi, si trova in area 3,59 euro (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso in cui ci fossero delle chiusure giornaliere inferiori a 2,47 euro. In questo caso si aprirebbe immediatamente il baratro sotto i piedi degli investitori che avrebbero elevate probabilità di vedere scendere le quotazioni fino in area 2,0 euro. Anche in questo caso, però, non tutto sarebbe perduto. Solo una chiusura settimanale inferiore a 2,12 euro, infatti, farebbe definitivamente affondare il titolo fino in area 1,5 euro.

La valutazione del titolo Zucchi

Qualunque sia la metrica utilizzata, un’analisi basata sui multipli di mercato restituisce un titolo fortemente sottovalutato. Ad esempio, il rapporto prezzo/utili (PE) esprime una fortissime sottovalutazione visto che per Zucchi è circa 4, mentre per i suoi competitors vale circa 27. La sottovalutazione è confermata anche dal Price to Book ratio seppure con livelli di sottovalutazione inferiori. In questo caso, infatti, parliamo di una sottovalutazione di circa il 30%.

Inoltre la situazione finanziala della società è molto solida e fornisce un’ottima base sulla quale costruire il futuro dell’azienda. Infatti, sia l’indice di breve che di lungo periodo sono superiori a 1 esprimendo una buona tenuta finanziaria del titolo.

La lunga salita del titolo Zucchi ha ancora tanta strada davanti a se’: le indicazioni dell’analisi grafica

Zucchi (MIL:ZUC) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a quota 2,70 euro in ribasso rispetto alla seduta precedente dello 0,37%

Time frame settimanale