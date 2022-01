La lunga fase laterale non fiacca i rialzisti che possono ancora spingere il titolo Caleffi verso un rialzo del 60%

Il titolo Caleffi si trova in una situazione grafica molto particolare. Nel report precedente facevamo notare come

la chiusura settimanale superiore a 1,15 euro accompagnata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator avesse fatto partire un forte movimento direzionale che aveva raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 1,46 euro come da previsione. Inoltre, l’ascesa delle quotazioni di Caleffi non si è ancora arrestata. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura del 12 novembre ha visto la rottura della forte resistenza in area 1,46 euro insieme a un nuovo segnale di acquisto dello Swing Indicator. Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché il titolo raggiunga i prossimi obiettivi in area 1,9 euro (II obiettivo di prezzo) e 2,34 euro (III obiettivo di prezzo). Abbiamo avuto, quindi, un eccezionale segnale di acquisto sul titolo Caleffi che potrebbe partire per un rialzo di circa il 60% Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,46 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Sono passati oltre due mesi da quando scrivevamo queste parole sul titolo Caleffi, ma nulla è cambiato.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono aggrappate a quota 1,46 euro, ma la unga fase laterale non fiacca i rialzisti che possono ancora spingere il titolo Caleffi verso un rialzo del 60%.

Per le prossime settimane, quindi, bisogna monitorare con attenzione quanto accadrà in area 1,46 euro.

La valutazione del titolo Caleffi

Da notare che la società presenta un’interessantissima valutazione in termini di multipli di mercato. Per il rapporto prezzo/utili Caleffi presenta una sottovalutazione rispetto ai suoi competitors del 90% circa. Sottovalutazione che scende a circa il 50% se si considera il Price to Book ratio. La società è uno dei casi più sottostimati a Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales”, infatti, è di 0.64 per l’anno 2021. Infine, secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione dei Caleffi è di circa il 70%.

Anche secondo gli analisti il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di oltre il 100% con una raccomandazione media comprare.

La lunga fase laterale non fiacca i rialzisti che possono ancora spingere il titolo Caleffi verso un rialzo del 60%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Caleffi (MIL:CLF) ha chiuso la seduta del 25 gennaio a quota 1,47 euro in ribasso dell’1,01% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale