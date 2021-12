Nei precedenti report sul titolo avevamo evidenziato come il titolo fosse vittima di una lunghissima fase laterale che nei mesi scorsi ha provocato non pochi problemi agli investitori. In continui falsi segnali, infatti, se non opportunamente filtrati posso produrre notevole perdite agli incauti investitori. È per questo motivo, quindi, che mettevamo sempre in guardia consigliando di utilizzare sempre l’approccio più conservativo. Bisogna, cioè, aspettare che vengano superati livelli di prezzo oltre i quali la probabilità di avere un falso segnale è molto bassa.

Nel caso specifico, la settimana appena conclusasi ha visto un bruttissimo epilogo, almeno per i rialzisti. Infatti, la lunga fase laterale finisce nel peggiore dei modi e le quotazioni ILLA accelerano al ribasso.

Il livello, in area 0,348 euro, indicato come ultimo baluardo contro, infatti, non ha retto alla spinta degli orsi. A questo punto si sono aperte le porte per una continuazione del ribasso fino al III obiettivo di prezzo obiettivo di prezzo in area 0,152 euro. Solo un immediato recupero in chiusura di settimana di area 0,348 euro farebbe ripartire al rialzo le azioni ILLA.

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato ILLA è sopravvaluta, ma il titolo è valutato in 2021 a 0.6 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 40%.

Prima di concludere notiamo che la capitalizzazione del titolo è di poco superiore ai 3 milioni di euro. Inoltre il controvalore scambiato giornalmente è inferiore ai 5.000 euro. Ciò vuol dire che il titolo potrebbe essere esposto a forti escursioni di volatilità nel caso in cui dovesse essere al centro di un movimento speculativo. Prestare, quindi, molta attenzione per evitare forti perdite in conto capitale.

La lunga fase laterale finisce nel peggiore dei modi e le quotazioni ILLA accelerano al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario ILLA (MILILLA) ha chiuso la seduta del 3 dicembre in ribasso del 7,7% rispetto alla seduta precedente. L’ultimo prezzo è stato a 0,308 euro.

