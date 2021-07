Nell’ultimo anno il titolo ha guadagnato oltre il 45%, ma la lunga cavalcata di Tamburi Investment Partners potrebbe trovare nuova forza dal superamento di questo livello. Ma di quale livello stiamo parlando?

Come dicevamo, la performance borsistica di Tamburi Investment Partners negli ultimi anni è stata molto buona. Ha sempre fatto meglio, infatti, dei suoi competitors. Ad esempio, negli ultimi 5 anni ha guadagnato circa il 130% a fronte di un +18% della media dei suoi competitors.

Adesso, dopo un salutare ritracciamento di qualche settimana, si sono create nuovamente le condizioni per un allungo rialzista. Affinché il rialzo si concretizzi, però, è necessario che ci sia una chiusura settimanale superiore a 8,66 euro, il primo ostacolo lungo il percorso rialzista. D’altra parte questo livello già in passato ha rappresentato un fortissimo ostacolo verso l’aggiornamento di nuovi massimi storici e il proseguimento verso obiettivi molto ambiziosi.

Qualora area 8,66 euro venga definitivamente rotta, allora le quotazioni potrebbero spingersi verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 14,02 euro potrebbe portare a un’ulteriore performance di oltre l’80% rispetto ai livelli attuali.

Qualora, invece, il break rialzista dovesse fallire, allora le quotazioni potrebbero scendere fino in area 6 euro.

Resta, però, una forte sopravvalutazione, almeno secondo gli indicatori basati sui multipli di mercato. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato.

Tra i punti di forza di Tamburi Investment Partners ricordiamo i margini generati dalla società che sono tra i più elevati della Borsa valori e le prospettive di crescita futura.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 12%,

Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 28 luglio a 8,225 euro in ribasso dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

