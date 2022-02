Secondo l’oroscopo, il movimento degli astri determina in parte ciò che succederà nel nostro futuro. Non solo, ma potrebbe anche influenzare alcuni nostri comportamenti e il modo con cui ci relazioniamo con gli altri.

Nel mese di febbraio, c’è un importantissimo astro che ha dato una grande influenza a tutti i segni, ovvero la Luna. All’inizio del mese abbiamo visto la Luna nuova, che man mano è cresciuta fino a diventare piena il 16 febbraio. Questa Luna crescente ha portato novità e sconvolgimenti nella vita della maggior parte dei segni.

In questo periodo, però, la Luna si trova in una posizione particolare, che potrebbe significare guai per alcuni segni. Infatti, siamo nel periodo in cui si ha la Luna opposta a Venere, andiamo a scoprire che cosa significa e che impatti può avere.

L’opposizione che porta male per gli amanti

Si dice che la Luna è opposta a Venere quando, vista dalla Terra, si trova esattamente dall’altra parte della sfera celeste rispetto a Venere. Detta in maniera più semplice: abbiamo la Luna da una parte, Venere in posizione diametralmente opposta, e la Terra in mezzo. Quando questo succede, possono sorgere problemi dal punto di vista amoroso.

Questo è dovuto al fatto che Venere è il pianeta che guida le nostre vite sentimentali e, quando la Luna gli si oppone, il pianeta influenza negativamente le nostre storie d’amore. Ci sono, però, dei segni in particolare che soffriranno questo influsso negativo.

La Luna opposta a Venere potrebbe far finire le storie d’amore di questi segni zodiacali

Il primo segno che deve stare molto attento è il Toro. In maniera piuttosto improvvisa, questo segno si troverà forse a vedere il partner in maniera diversa, più distante. Rifletterà sulla sua relazione e si chiederà se dopotutto ne vale davvero la pena di stare insieme. Insomma, il Toro diventerà un severo giudice della sua relazione e, se il verdetto sarà negativo, deciderà di lasciare il partner.

L’altro segno che sentirà l’influsso dell’opposizione della Luna è il Gemelli. Questo segno, probabilmente, arriverà a una rottura consensuale. In pieno stile Gemelli, le cose si fanno sempre in due: se una metà della coppia non è più innamorata, anche l’altra smetterà di esserlo. Si profila, quindi, la possibilità di avere una lunga conversazione con il partner, per capire se davvero il fuoco dell’amore si è spento o se potrà ardere di nuovo. Purtroppo, non è detto che le cose si risolveranno per il meglio.

