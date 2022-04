Se tutto ciò che muove l’oroscopo è lo spostamento dei Pianeti e i loro transiti nei segni, un altro fattore che lo influenza è la Luna. Le fasi lunari sono molto importanti per diverse questioni. Basti pensare a come determinati giorni siano migliori rispetto ad altri, per fare la tinta o il taglio ai capelli. Oppure, bisogna coltivare un ortaggio piuttosto che un altro. Infatti, ecco come e cosa seminare nell’orto di aprile, per avere raccolti sani e ricchi.

In ogni caso, le fasi lunari principali sono sostanzialmente due. Si inizia dalla Luna nuova, che preannuncia la fase crescente, e si passa alla Luna piena, che anticipa la fase calante. Dal 2 al 15 aprile la Luna sarà nella sua fase crescente, iniziando con una meravigliosa Luna nuova, il primo del mese.

Forse perché è il primo segno dello zodiaco, ma la Luna nuova in Ariete promette grandi gioie. E non solo per questo segno. Infatti, la Luna nuova e la fase crescente rappresentano, come suggeriscono le parole stesse, una crescita interiore. Come se ad un tratto rinascessimo grazie alle nuove consapevolezze. Ecco perché questa fase promette bene ai segni zodiacali, soprattutto in amore.

L’Ariete e la Luna

Questi giorni saranno molto importanti per l’Ariete, grazie non solo alla Luna nuova, ma anche a Mercurio. Entrambi creano un perfetto binomio di forza e determinazione. Arriverà una grande fortuna, sia in ambito professionale che per quanto riguarda l’amore.

Se ultimamente abbiamo sofferto per delle incomprensioni con il partner o con gli amici, niente paura perché ci metteremo presto una pietra sopra. Per quanto riguarda le situazioni spiacevoli, potrebbero concludersi con un lieto fine, anche se sarebbe meglio tenersi pronti per qualsiasi cosa. Le stelle, a volte, sono imprevedibili. In ogni caso, bisogna essere sempre positivi!

La Luna nuova in Ariete promette grandi gioie e fortuna in amore anche per questi segni zodiacali che faranno faville

Come anticipato, non gioirà solo l’Ariete in questi giorni, ma anche altri segni zodiacali, soprattutto in amore. Infatti, sembra che vi sia un’intesa forte e vincente tra alcune coppie di segni. Queste funzionano perché i loro caratteri si incastrano bene e si completano a vicenda.

In più, si aggiunge la fortuna della Luna nuova e della bella Venere ad infuocare i loro cuori. Bilancia e Acquario, Vergine e Capricorno, nonché Pesci e Scorpione faranno faville. Secondo le stelle, queste sono le coppie con più affinità, capaci di mandare avanti una lunga relazione.

Al contrario, le stelle suggeriscono a Capricorno e Scorpione di stare alla larga da un segno in comune.

