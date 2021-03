Marzo è mese di semina di piante, fiori e prato, come la Redazione di ProiezionidiBorsa spiega in questo articolo. Seppur non esistano evidenze scientifiche sull’influenza che la luna eserciterebbe sulle piantagioni, molti agricoltori per abitudine seminano i loro raccolti secondo precise cadenze lunari. Poiché la luna crescente di marzo è sempre più vicina per queste semine, la Redazione intende suggerire ai Lettori quali fiori seminare e quando farlo.

La semina dei fiori

In molti acquistano le loro piante fiorite e già sufficientemente adulte in vivaio. È invece meno frequente gettare i semi che, dopo qualche mese, restituiranno una meravigliosa pianta giovane. La riproduzione per seme è molto differente rispetto a quella vegetativa. Piantare un fiore partendo dai suoi semi richiede innanzitutto un buon terriccio, meglio se universale e ben concimato.

Quali fiori seminare

A marzo, è possibile procedere con la semina di alcuni fiori. Tra questi la “bella di giorno”, una sorta di primula che fiorisce a giugno ed è perfetta come pianta da bordura. Oppure anche la “bocca di leone nana”, un meraviglioso fiore che cresce in altezza. Seminare ora i loro semi significa godere di meravigliosi fiori colorati durante l’estate. Poi la dalia, il garofano, il geranio, la lavanda, il tarassaco o la petunia.

Come seminare

Poiché la luna crescente di marzo è sempre più vicina per queste semine, è opportuno capire come seminare. Consigliamo di adagiare un pizzico di semi in ogni punto di semina scelto. Suggeriamo di premere i semi sul terreno, esercitando una leggera pressione e senza coprirli necessariamente con altro terriccio.

Nebulizzare periodicamente dell’acqua per mantenere il terreno sufficientemente umido. Dopo una decina di giorni, dovrebbero comparire le prime piantine. Solo quando le piantine saranno sufficientemente solide e forti, sarà possibile travasarle in un contenitore più grande.

Le fasi lunari

È una credenza diffusa che la luna influenzi la semina e la crescita delle piante. La posizione di luna, Terra e Sole può dar vita a una Luna calante o crescente.

La Redazione intende fornire ai Lettori il calendario lunare di questo mese di marzo. Dall’uno al 12 marzo la luna è ancora calante, così come sarà calante anche dal 29 al 31 marzo.

Invece, tra pochissimi giorni, ovvero dal 14 al 27 marzo, la luna sarà in fase crescente. Il 6 marzo la luna era in ultimo quarto, il 13 ci sarà la luna nuova; il 21 marzo ci sarà il primo quarto e 28 marzo la luna piena.