Selvaggia Lucarelli sempre attiva sui social non smette di sorprendere i suoi followers. In questi giorni ha infatti pubblicato una nuova storia sul suo profilo instagram. In questa circostanza però è la giornalista a rimanere stupefatta. La Lucarelli infatti riceve un messaggio inaspettato. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Lei racconta il suo punto di vista tramite Instagram

Presente sui social network, la Lucarelli tramite il suo profilo Instagram racconta la sua vita ed esprime il suo pensiero. Sono tante le foto che ritraggono la giornalista in compagnia del figlio e del compagno. Tanti i momenti condivisi con Leon e tanti i viaggi con Lorenzo Biagiarelli. Ma Selvaggia non si limita e condivide anche altri contenuti. Solo di recente ha fatto discutere il post della giornalista sul ministro Lollobrigida. “Ma quindi il ministro Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani dovrebbero andare nei campi, si è laureati dal divano di casa all’università telematica Cusano”. Questo il testo del post di Selvaggia Lucarelli che ha attirato l’attenzione dei maggiori quotidiani. Tuttavia tra le ultime pubblicazioni di Selvaggia c’è anche qualcosa di diverso. Un messaggio non ha lasciato indifferente la donna che ha prontamente risposto.

La Lucarelli riceve un messaggio inaspettato: “Adesso state esagerando”, ecco la reazione di Selvaggia

Selvaggia Lucarelli di recente è stata sorpresa da un messaggio curioso. “Ti scrivo perché io ed il mio compagno siamo disperati”. Ecco l’appello di una coppia alla giornalista: “Siamo alla ricerca disperata del nostro pappagallo inseparabile Peter- queste le parole di Luisa, firmataria del messaggio, la quale aggiunge- Siamo alla ricerca di Federica, ci è giunta voce che è colei che ha trovato il nostro pappagallino”. Ed ecco la richiesta esplicita a Selvaggia Lucarelli: “Un tuo post o una storia potrebbe favorire la ricerca della ragazza misteriosa che ha soccorso il mio pappagallino”.

Il tutto ricevuto con in allegato la foto dell’uccello in questione. Un messaggio che ha sorpreso e allo stesso tempo divertito Selvaggia Lucarelli, che ha prontamente risposto. “Adesso state esagerando”: questa la prima reazione della giornalista. Il messaggio è stato accompagnato da uno smile, dunque una Selvaggia sorpresa ma allo stesso tempo divertita. La Lucarelli in seguito ha esaudito il desiderio della sconosciuta Luisa e ha postato una storia. “Dai Federica fatti viva che qui io mica posso diventare la bacheca del veterinario”: questo il messaggio ironico della giornalista.