Il 13 maggio le ultime estrazioni della Lotteria degli scontrini ma importanti novità già dalla prossima estrazione. Infatti, è sbalorditivo la Lotteria degli scontrini si rinnova e aumenta i premi settimanali già dal 10 giugno con più possibilità di vincere. Per partecipare alla Lotteria è molto semplice, basta scaricare il codice e presentarlo al momento di un acquisto. Bisogna precisare che il pagamento deve essere effettuato con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, eccetera). Inoltre, per le spese sanitarie il contribuente ha la possibilità di scegliere tra la detrazione o la partecipazione alla lotteria. Ma andiamo per ordine e analizziamo le ultime novità in vigore già dalla prossima estrazione.

Sbalorditivo la Lotteria degli scontrini si rinnova e aumenta i premi settimanali già dal 10 giugno con più possibilità di vincere

Dal 10 giugno il montepremi aumenta e i premi settimanali diventano 80 suddivisi su due fasce.

Attualmente le estrazioni già in essere sono di 15 mila premi da 25.000 euro per i consumatori e 5.000 per gli esercenti. Dal 10 giugno, si affiancano altri 25 premi da 10.000 euro per gli acquirenti e 2.000 euro per gli esercenti.

Ma questa non è l’unica novità, per le estrazioni del 12 agosto e del 30 dicembre 2021, saranno assegnati cinque premi di 150.000 euro agli acquirenti e 30.000 euro agli esercenti.

Ma bisogna fare attenzione, si perdono i soldi se non si reclama il premio della Lotteria degli scontrini.

Come partecipare alla Lotteria?

È molto semplice partecipare alla Lotteria degli scontrini. Ogni volta che si effettua una spesa (uguale o superiore ad un euro), è sufficiente al momento dell’acquisto il proprio codice della lotteria. Inoltre, chiedere all’esercente di abbinarlo allo scontrino elettronico. Ogni volta che si abbina il codice allo scontrino si ottiene un biglietto virtuale per ogni euro speso. Ad esempio, se si spende 20 euro si ottengono 20 biglietti virtuali che permettono di partecipare alla Lotteria degli scontrini.

Con l‘innalzamento del montepremi ci sono più possibilità di essere baciati dalla fortuna.

