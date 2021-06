Dal Nord al Sud l’Italia è circondata dal mare. Un mare che cambia spostandosi da costa a costa passando dalle spiagge sabbiose ai ciottoli, alle pinete immerse nell’ombra alla scogliera. La ricchezza delle coste italiane lascia ampia scelta ai viaggiatori in cerca di avventure e a chi desidera solo una vacanza rilassante.

Quest’anno sono moltissime le spiagge e il borghi premiati con la Bandiera Blu dal programma della Foundation for Environmental Education. Acqua pulita e cristallina, rispetto per l’ambiente, servizi per il turismo: ecco i criteri di valutazione. Sono state premiate 201 località e comuni di mare in tutta Italia. Ecco la lista delle favolose spiagge italiane bandiera blu 2021 per un mare da sogno.

La Liguria ha il mare più pulito d’Italia

La Liguria si classifica al primo posto tra le regioni d’Italia col mare più pulito. Sono 32 le località marinare premiate, con 13 spiagge solo nel savonese. Alcune di queste sono Bergeggi, Borghetto Santo Spirito, Loano, Albissola Marina, Varazze, Celle Ligure etc. In provincia di La Spezia, invece, troviamo Levanto, Lerici. Ancora in provincia di Genova i borghi di Camogli e Moneglia, ma anche Lavagna e Santa Margherita Ligure. Ad Imperia si elencano Taggia, Sanremo, San Lorenzo al Mare etc.

La lista delle favolose spiagge italiane bandiera blu 2021 per un mare da sogno

La Campania si aggiudica il secondo posto con 19 bandiere quasi tutte nella zona del Cilento (Camerota, Sorrento, Anacapri, Vico Equense, Sapri, Positano e tante altre. Poi si passa alla Toscana che perde 3 bandiere blu per sole 17 località. Tra le più conosciute Rossignano Marittimo, Grosseto, Follonica, Isola d’Elba, Parco della Sterpaia, Bibbona, Carrara e Massa etc.

A pari merito la Puglia con 17 bandiere sul litorale di Melendugno, ma anche di Otranto con Porto Badisco, la Baia dei Turchi. Nuova entrata per Porto selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Torre Squillace e Santa Maria al Bagno.

Seguono le Marche (Numana, Sirolo, spiaggia di Portonovo, Senigallia) e la Calabria (da Tropea a Soverato, nuova entrata Diamante), rispettivamente 16 e 15 bandiere. Anche l’Abruzzo e il Lazio guadagnano nuovi ingressi quali Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro. Minturno e Fondi in provincia di Latina.

La Sicilia guadagna i comuni di Roccalumera e Modica. Le altre regioni confermano le spiagge premiate degli anni passati. Per scoprirle basta consultare l’elenco completo sul sito ufficiale e scegliere dove trascorrere la propria vacanza secondo i propri gusti e necessità.