La parola “grasso” è stata finora connessa a un concetto negativo. Eppure lunghi studi compiuti negli ultimi anni hanno rivelato qualcosa di diverso. I grassi non sono tutti dannosi e pericolosi per la salute. La distinzione dipende dal nutrimento che l’organismo trae dai grassi buoni. Quelli cattivi, invece, se assunti per lungo tempo, possono causare malattie e patologie.

Per dare al corpo il giusto apporto di nutrienti, è fondamentale conoscere quali grassi appartengono alla prima categoria e quali alla seconda. I lipidi o grassi buoni sono alla base del funzionamento del corpo. Senza di essi l’organismo non avrebbe energia sufficiente.

Inoltre essi sono indispensabili per alcune funzionalità che descriveremo a breve.

Assumere grassi buoni e saperli distinguere da quelli cattivi vale una vita in salute. Ecco quindi la lista definitiva dei cibi che contengono i grassi che fanno bene alla salute.

Quanti tipi di lipidi esistono?

I grassi si distinguono in due tipologie: insaturi (a loro volta divisi in due: monoinsaturi e polinsaturi) e saturi.

La distinzione dipende da quanti atomi di idrogeno si legano alla sola molecola di carbonio che li compone. Ai grassi saturi si legano numerose ricerche tra cui una trentennale dell’Università di Harvard. Questa afferma che un largo consumo di grassi saturi di origine animale aumenti il rischio di mortalità precoce. Essi, però, si trovano anche in olio di cocco, di palma, frutta secca e margarine.

Differentemente, pare che i grassi insaturi di origine vegetale, se consumati regolarmente non abbiano le stesse cattive conseguenze. Addirittura la presenza di tali grassi è fondamentale affinché l’organismo svolga le sue funzioni correttamente. Intestino, sistema nervoso, benessere dei tessuti sono strettamente connessi alla presenza di grassi.

Il discorso sarebbe molto più ampio e da approfondire. Altri studi dimostrano che è meglio consumare grassi sani rispetto ai carboidrati. Esiste comunque una lista approvata di alimenti “grassi” di cui si riconosce l’utilità.

La lista definitiva dei cibi che contengono i grassi che fanno bene alla salute

Questa lista elenca tutta una serie di cibi considerati benefici per l’organismo umano.

Olio extra vergine di oliva e olive salate;

frutta secca con guscio (noci, nocciole, mandorle, arachidi etc);

burro chiarificato o ghee;

olio e burro di cocco extra vergine spremuto a freddo e biologico;

avocado;

uova;

pesce azzurro;

semi di chia, di lino;

cioccolato fondente.

Nonostante i grassi contenuti in questi alimenti apportino dei benefici, il consiglio che tutte le organizzazioni per la salute danno è di farne un consumo moderato.