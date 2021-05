Forse abbiamo in casa o in giardino una pianta che potrebbe risultare pericolosa per la salute dei nostri animali domestici. Ma come fare a saperlo? Ecco allora la lista completa delle piante pericolose da casa e giardino per gatti e cani e quali invece sono innocue e belle.

I vegetali pericolosi per gli animali

L’associazione americana American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), si occupa della prevenzione nei confronti degli animali. Ha stilato una lista completa delle piante che possono loro recare danno. Fra queste risultano l’oleandro e la peonia selvatica che nuocciono ai gatti, e l’aloe e la begonia che danno problemi ai cani.

Se avessimo qualche dubbio sulle piante che abbiamo in casa o in giardino, non ci resta che consultare la lista che ci dirà anche per quale animale è sconsigliata. La lista si compone di foto e nomi delle piante, per cui è facile identificare quelle che si hanno in casa.

La lista completa delle piante pericolose da casa e giardino per gatti e cani e quali invece sono innocue e belle

Per delle piante belle e caratteristiche e allo stesso tempo innocue per gli animali di casa, molte sono quelle che possono utilizzarsi.

Noi ne consigliamo qualcuna di simpatica come la pianta dei soldi o albero di Giada. Oltre a portare fortuna in casa è anche una pianta bella a vedersi, come anche la pianta della preghiera o Maranta. Ha le foglie caratteristiche che si chiudono di notte e si aprono come due mani in preghiera.

Una pianta dai colori artistici è la Calathea tricolore, come dice lo stesso nome, le sue foglie sono bianche e verdi e con delle sfumature di rosso. Anche la Palma areca è innocua e adatta a valorizzare un angolo vuoto di casa con le sue foglie sottili che si aprono a ventaglio.

Bellezza e sicurezza per gli animali si possono bene coniugare insieme. Ecco un cane tutto italiano e che ben potrebbe adattarsi a vivere in una famiglia.