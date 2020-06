La lira turca dove è diretta nei confronti delle principali valute mondiali?

Che la Turchia, e conseguentemente la lira turca, abbia problemi strutturali è cosa nota di cui sono piene le pagine dei giornali di tutto il mondo. Con l’emergenza Covid-19 la situazione è peggiorata ulteriormente andando ad acuire una situazione di per se già molto difficile a causa di criticità tutte locali, come una gestione della politica monetaria tutt’altro che indipendente dal potere politico.

Un effetto di tutto ciò è mostrato nei due grafici seguenti. Nonostante l’inflazione si mantenga su livelli molto elevati (superiore all’11%), i tassi di interesse sono stati portati nell’ultimo anno dal 24% a sotto il 10%. Di fatto, quindi, in termini reali i tassi d’interesse turchi sono ridiventati da mesi nettamente negativi e ciò agevola il deflusso dei capitali. La conseguenza di questa operazione si riflette nell’assottigliamento delle riserve valutarie. Stime indicano che al netto delle operazioni della banca centrale risultano scese ad appena 25 miliardi di dollari. Troppo basse per un’economia esposta solo quest’anno verso l’estero per pagamenti intorno ai 170 miliardi.

La conseguenza di tutto ciò è il continuo crollo della lira turca nei confronti delle principali valute mondiali: euro e dollaro.

Analisi grafica e previsionale sul cambio Euro Lira Turca

La proiezione in corso sul time-frame settimanale è rialzista e punta a nuovi record storici. L’obiettivo, infatti, si trova in area 8,48137 (II° obiettivo di prezzo) con un unico forte ostacolo in area 7,748. Da questo punto di vista settimana prossima sarà decisiva. Qualora, infatti, dovesse fallire nuovamente la rottura di questo livello il cambio potrebbe ritornare in area 7,29 (I° obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, però, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Nel caso in cui la tendenza dovesse proseguire al rialzo, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Per le quotazioni Euro Lira Turca in tempo reale clicca qui.

Analisi grafica e previsionale sul cambio Dollaro Lira Turca

La proiezione in corso sul time-frame settimanale è rialzista. Tuttavia dopo aver registrato nuovi massimi storici in area 7,2535 abbiamo assistito a un ritracciamento che potrebbe continuare fino in area 6,55866 (I° obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, però, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Viceversa, la tenuta di area 6,55866 potrebbe fungere da trampolino di lancio verso nuovi massimi storici. In questo caso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Per le quotazioni Dollaro Lira Turca in tempo reale clicca qui.

Approfondimento

L’ euro manca il colpo del KO contro il dollaro. Possibile ritorno in area 1,08?