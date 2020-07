La liquirizia potrebbe salvarci tutti dal Covid? Non siete degli appassionati del bastoncino alla liquirizia? Da oggi forse cambierete idea e diventerete i più grandi fan. Perché secondo recenti studi la liquirizia potrebbe bloccare l’accesso del Covid nel nostro corpo. Un recente studio condotto dall’Università di Napoli ha confermato che glicirizzina, il principale costituente della liquirizia, ha la capacità di ostacolare l’ingresso all’interno delle cellule umane.

La liquirizia potrebbe salvarci tutti dal Covid?

Lo studio napoletano ha mostrato che questa sostanza “è in grado, in vitro, di legarsi sia al recettore Ace delle cellule umane che alla proteina Spike del virus, rispettivamente la serratura e la chiave di accesso del virus all’interno delle cellule dell’organismo umano. La glicirizzina sarebbe in grado di ostacolare l’interazione di queste due componenti tra loro, e come risultato provocherebbe l’oggettiva difficoltà da parte del virus di entrare nella cellula umana e di replicarsi”, ha dichiarato Desiderio Passali, past president Italian Society of Rhinology, a Adnkronos Salute.

Altri benefici della liquirizia

La liquirizia è digestiva, diuretica, antinfiammatoria, espettorante e protettiva della mucosa gastrica. Indicata contro tosse, mal di gola, catarro, cervicale e acidità gastrica esercita anche una blanda funzione lassativa. La virtù che in passato ha reso celebre la liquirizia era quella dissetante.

Gli Sciti che si cibavano solo di formaggi di capra e liquirizia, camminavano per ore nel deserto senza patire la sete grazie all’azione rinfrescante di questa preziosa radice. Chi soffre di pressione bassa può trarre giovamento dalla liquirizia poiché aumenta la pressione del sangue, ma per lo stesso motivo va consumata con parsimonia.

Non solo proprietà benefiche ma è anche buona

Non solo forse ci salverà dal virus in corso, non solo ha proprietà benefiche, ma la liquirizia è anche buona. Infatti sono famosi i risotti alla liquirizia, il gelato e anche il budino.