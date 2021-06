Quest’estate non rinunciamo alla nostra linea e portiamola in vacanza. Dopo aver passato i mesi invernali e primaverili a prepararsi (chi più e chi meno) per la prova costume, rimaniamo in forma anche d’estate. Non mandiamo in fumo i lunghi ed intensi mesi di esercizio fisico, dove abbiamo faticato molto per riuscire a raggiungere un risultato soddisfacente. Anche d’estate, in vacanza, in Italia o all’estero, in montagna o al mare, continuiamo ad allenarci.

Rimanere tonici ed allenati anche d’estate

Non preoccupiamoci, non sarà di certo una pasta allo scoglio a rovinare la nostra linea. Rimanere in forma è semplice anche durante l’estate, quando il caldo insopportabile ci rende fiacchi e non abbiamo voglia di allenarci.

Non si tratta infatti di diventare dei body-builders, ma semplicemente di mantenere un costante allenamento anche durante i mesi estivi. Non solo per mantenere la linea, anche per non impigrirci e tornare sedentari. Ricordiamoci sempre che l’attività fisica fondamentale per il nostro benessere.

Ma cosa possiamo fare se siamo in vacanza, in spiaggia, sotto l’ombrellone? Niente paura, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo la soluzione.

La linea non andrà in vacanza con questi perfetti esercizi da fare in spiaggia

Eccoci al punto, con questi esercizi riusciremo a rimanere in forma anche in vacanza.

Innanzi tutto dobbiamo sapere che la sabbia è un ottimo terreno dove allenarsi. Non essendo liscio e duro, come l’asfalto o il cemento, crea maggiore attrito e quindi ci permette di fare maggiore fatica. I muscoli si sforzano di più e quindi si allenano meglio.

Un esercizio fantastico, per tonificare le gambe, allora, è quello della corsa in spiaggia. Corsetta leggera oppure qualche metro in velocità ripetuto più volte. Però non sulla battigia, ma sulla sabbia asciutta, e meglio se a piedi scalzi. Ovviamente evitiamo nella maniera più assoluta le ore centrali della giornata, quando la sabbia è bollente e la temperatura estrema. Sono da preferire i momenti della prima mattina e del tardo pomeriggio o sera. Troveremo anche meno gente in spiaggia.

Anche squat e burpees sono ottimi da fare in spiaggia, perché come abbiamo detto prima, la sabbia rende tutto più difficile. La stessa cosa vale per i salti a gambe unite o a gambe alterne.

Con questi perfetti esercizi da fare in spiaggia, la linea non andrà sicuramente in vacanza. Creiamoci il nostro mini-circuito e diamoci da fare.