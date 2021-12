Durante le vacanze di Natale, tra un pranzo e l’altro, è normale volersi rilassare un attimo sul divano. Ed è ancora meglio farlo con una bella serie TV a fare compagnia.

Siccome le serie che si possono vedere in televisione e streaming sono tantissime, proviamo a consigliarne una per chi non sa proprio cosa scegliere. Si tratta di un’opera che ha avuto un grandissimo successo e che finalmente possiamo vedere comodamente in TV o sul computer. Conosciamo la leggendaria serie in streaming che ci travolgerà con fortissime emozioni.

Una storia imperdibile

Quella che vediamo oggi è una serie particolare, perché non è recitata da attori in carne ed ossa. Si tratta infatti di una serie d’animazione giapponese, o come viene chiamato in gergo, è un “anime”. Stiamo parlando di “Hunter x Hunter”, serie del 2011 che nasce come adattamento dell’omonimo fumetto, ed oggi disponibile su Prime Video.

Il fumetto ha iniziato ad essere pubblicato nel 1998 e la storia sta andando avanti ancora oggi. “Hunter x Hunter” ha avuto due trasposizioni animate, una nel 1999 e una nel 2011. Oggi parliamo della seconda, che è più fedele all’opera originale, e racconta una parte più ampia della trama.

“Hunter x Hunter” si svolge in un Mondo fantastico, abitato da persone con poteri sovrumani e creature pericolosissime. La storia parla di un ragazzo chiamato Gon Freecss, che vive su un’isola con sua zia. Gon sa che suo padre, che non ha mai conosciuto, è da qualche parte al di là del mare, e decide di partire per cercarlo. Gon sa solo una cosa di suo padre: che è un “hunter”, ovvero una sorta di cacciatore di tesori e di mostri professionista.

Per scoprire qualcosa di più su suo padre allora Gon decide di diventare un hunter anche lui. Parte così per la sua avventura, che lo porterà ad incontrare compagni di viaggio e temibili nemici.

“Hunter x Hunter” è considerato quasi all’unanimità una delle migliori serie di animazione giapponese mai uscite. Fedele al fumetto, disegnata benissimo, e recitata da grandi doppiatori, questa serie ci intratterrà per ben 148 episodi, di cui 36 sono disponibili già oggi. La storia è raccontata in maniera molto originale, e presenta tantissimi personaggi indimenticabili. Si tratta insomma di un’opera che non ci lascerà indifferenti.

