Che mondo sarebbe senza mutande? Un mondo molto scomodo, direbbe qualcuno. O forse più libero… dipende dai punti di vista. Per chi vive in Thailandia questo dubbio non si pone, visto che qui chi non porta le mutande rischia una multa salatissima.

Proprio così! E questa, lo assicuriamo, non è neanche la legge più stramba del mondo. Scopriamo insieme alcune leggi curiose, tra cui la legge sorprendente che vieta di uscire di casa senza mutande e altre assurdità.

Dimmi che mutande porti e ti dirò chi sei

Dovevano pensarla così i legislatori thailandesi quando hanno stabilito che tutti dovessero portare obbligatoriamente le mutande. Oltretutto ci sarebbe da chiedersi come potrebbe essere verificato il rispetto di questa legge, ma questa è un’altra storia…

In Danimarca, invece, è vietato mettere in moto la propria auto e partire se qualcuno è sdraiato sotto la stessa.

Facciamo un salto in Francia dove, chiunque decida di comprarsi un maiale, non può permettersi di chiamarlo Napoleone. L’ex imperatore di Francia si offendeva se qualcuno chiamava il proprio maiale col suo nome, quindi emanò una legge, ancora oggi valida.

In Norvegia, per l’esattezza a Longyearbyen, è addirittura vietato morire, perché le temperature glaciali del posto non permettono la decomposizione dei corpi.

Leggi per tutti i gusti

Chiunque vada in Russia, coronavirus permettendo, deve controllare di avere un’auto perfettamente pulita: qui, infatti, chi va in giro con l’auto sporca è punibile per legge.

In Inghilterra c’è particolare rispetto per le donne incinte: durante la gravidanza, una donna può fare i propri bisogni ovunque e in qualsiasi momento.

Rimaniamo in Inghilterra per scoprire che alle balene è riservata una sorte alquanto spiacevole. In caso di ritrovamento di una balena morta sulle spiagge inglesi, la testa dell’animale diventerebbe automaticamente del Re, mentre la coda spetterebbe alla Regina. Insomma, “God save the queen” ma abbia un occhio di riguardo anche per le povere balene.

Dopo avere scoperto insieme la legge sorprendente che vieta di uscire di casa senza mutande e altre assurdità, non daremo più niente per scontato. E, quando si potrà nuovamente viaggiare, dovremo ricordarci di controllare tutte le leggi del Paese da visitare, per evitare di incorrere in qualche multa assurda.